Европейский комитет по предупреждению пыток пишет о жестоком обращении с демонстрантами в Грузии

Европейский комитет по предупреждению пыток (CPT) публикует доклад по итогам визита в Грузию. Как говорится в документе, до 28 ноября 2024 года подавляющее большинство опрошенных лиц, находившихся под стражей, заявляли о корректном обращении со стороны сотрудников. Между тем, комитет получил многочисленные жалобы от задержанных после разгона демонстраций:

«CPT получил большое количество заявлений о жестоком обращении. У большинства опрошенных имелись видимые телесные повреждения, некоторые – тяжёлые и потребовавшие срочной медицинской помощи. Они описывали, по-видимому, чёткую модель поведения полиции во время разгона демонстрации: сотрудники в масках и с закрытыми лицами, без опознавательных знаков, действовали группами, нанося задержанным удары руками и ногами по всему телу, сопровождая это угрозами. Избиения, как утверждается, повторялись неоднократно и осуществлялись несколькими сотрудниками одновременно, в том числе, когда задержанные уже были в наручниках с заведёнными за спину руками. Почти во всех случаях насилие прекращалось после передачи задержанных сотрудникам без масок».

Комитет выразил обеспокоенность упразднением Специальной следственной службы и передачей её функций прокуратуре, отметив необходимость независимого механизма расследования жалоб на действия правоохранителей.

Как отмечается в докладе, в пенитенциарной системе серьёзных случаев насилия со стороны персонала не выявлено, однако сохраняются проблемы: локальная переполненность, нехватка персонала, недостаток программ ресоциализации и длительное содержание заключённых в одиночных камерах.

Доклад уже прокомментировали в Министерстве юстиции Грузии. «В тюрьмах Грузии случаев ненадлежащего обращения не зафиксировано», говорится в публикации ведомства в социальной сети Facebook.

«Согласно отчёту, делегация не получила информации о случаях физического насилия или ненадлежащего обращения с заключёнными со стороны сотрудников тюрем. Напротив, по оценке CPT, между персоналом пенитенциарных учреждений и заключёнными существуют положительные и спокойные отношения», - пишет Минюст Грузии.

Между тем, серьезную обеспокоенность выразил Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе, в социальной сети X он написал:

«Сегодняшний доклад Комитета по предотвращению насилия в Грузии вызывает серьезные опасения, в том числе утверждения о жестоком обращении со стороны полиции во время демонстраций в конце 2024 года. Жестокое обращение никогда не может быть оправдано. Я подниму эти вопросы перед министром иностранных дел Макой Бочоришвили на следующей неделе в Совете по правам человека».