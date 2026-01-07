Франция, Британия и Украина подписали декларацию по гарантиям

Лидеры Франции, Великобритании и Украины во вторник на саммите в Париже подписали декларацию о намерениях, которая предусматривает размещение на украинской территории британских и французских войск, а также сил других европейских союзников после достижения соглашения с Россией о прекращении огня.

Встреча во французской столице была организована в рамках усилий так называемой «коалиции желающих», объединяющей союзные Киеву страны. На переговорах присутствовали представители 35 стран, включая 27 глав государств и правительств.

Западные союзники Украины согласовали ключевые для неё гарантии безопасности, в том числе механизм мониторинга под руководством США и европейские многонациональные силы, которые будут развернуты после прекращения огня в войне России против соседней страны, отмечает AFP.

«Важно, что сегодня у коалиции есть содержательные документы. Это не просто слова. Есть конкретное содержание: совместная декларация всех стран коалиции и трехсторонняя декларация Франции, Великобритании и Украины», — сказал украинский президент Владимир Зеленский после подписания документа вместе с французским и британским лидерами.

В сообщениях о проекте документа, подготовленном перед парижской встречей, говорилось о готовности западных союзников Украины согласиться на гарантии, которые будут включать обязательства по поддержке Киева в случае нового вооруженного нападения со стороны России.

Корреспондент медиакорпорации Радио Свобода/Радио Свободная Европа обратил внимание на формулировку о том, что «способность Украины защитить себя имеет решающее значение для обеспечения будущего коллективной безопасности Украины и евроатлантического региона».

После совещания премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что «коалиция желающих» добилась дальнейшего прогресса в разработке рамок гарантий для Украины по образцу НАТО. Центральное место в обсуждениях, по словам Мелони, занимало уточнение обязательств, вдохновлённых 5-й статьи устава НАТО о коллективной обороне.

Предлагаемая система направлена на защиту суверенитета Украины посредством укрепления военных возможностей и создания надежного механизма мониторинга возможного прекращения огня, добавила Мелони. Декларация, принятая в Париже, подчёркивает добровольный характер участия стран в будущих многонациональных силах. Мелони вновь подчеркнула, что итальянские войска не будут размещены непосредственно на территории Украины.

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил со схожим заявлением, сказав, что немецкие войска могут присоединиться к будущим многонациональным силам для наблюдения за прекращением огня в Украине, но только на территории НАТО, граничащей с Украиной.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, который присутствовал на саммите в Париже 6 января, заявил, что союзники Киева «в значительной степени завершили» согласование гарантий безопасности для Украины после окончания войны. Одновременно он выразил надежду на возможность компромисса с Россией по вопросу территорий, который, как сказал Уиткофф, остаётся «наиболее проблемной зоной».

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил после саммита, что поддержка Соединёнными Штатами гарантий безопасности, установленных для Украины в случае мира, заслуживает доверия. Франция, по словам Макрона, может направить в Украину «несколько тысяч» своих военных.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, подводя итоги осуждения, сказал, что мир в Украине ближе, чем когда-либо, хотя самые сложные этапы ещё впереди. Стармер заверил, что Великобритания примет участие в мониторинге любого прекращения огня, инициированного Соединенными Штатами. По его словам, после завершения боевых действий Великобритания и Франция создадут в Украине военные центры, чтобы поддержать оборонные нужды страны. Стармер добавил, что его страна продолжит оказывать давление на Россию, в том числе с помощью дополнительных мер против нефтяных трейдеров и операторов «теневого флота».

По прибытии во вторник во Францию украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что предстоящие переговоры «призваны обеспечить Украине большую защиту и укрепить её позиции». «Мы рассчитываем на поддержку наших партнеров и на шаги, которые могут гарантировать реальную безопасность для нашего народа», — подчеркивал Зеленский.