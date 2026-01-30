Франция отпустит задержанный танкер «теневого флота» России

Франция будет вынуждена отпустить задержанный танкер российского «теневого флота» из-за требований национального законодательства. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон рассказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в ходе телефонного разговора 29 января.

Зеленский на встрече с журналистами в пятницу сказал, что поблагодарил Макрона за задержание танкера. Французский президент, в свою очередь, рассказал о намерении изменить законодательство, чтобы в дальнейшем задержанные танкеры оставались арестованными.

Международное морское право не допускает захват гражданских судов в международных водах за исключением ряда особых случаев. Как отмечает «Политика страны», все прочие случаи задержания танкеров «теневого флота» европейскими странами также заканчивались тем, что корабли через некоторое время отпускали.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что задержанный танкер не связан с Россией. «Экипаж, насколько известно, состоит из граждан Индии… Что касается груза, то я не знаю, кому он принадлежит и кто является его владельцем. Таким образом, у задержанного суда действительно отсутствует какая-либо связь с нашей страной», – сказала она в ходе брифинга.

22 января французские военные задержали в Средиземном море нефтяной танкер Grinch, который вышел из Мурманска. Судно было внесено в санкционные списки ЕС, США и Великобритании в июле 2025 года. Судно ходит под флагом Коморских Островов и возит нефть в основном в Китай и Индию. 26 января капитан танкера был арестован – его имя не называется, но указано, что это 58-летний гражданин Индии.

Макрон объявил о задержании танкера с российской нефтью практически одновременно с речью Зеленского на Давосском форуме. В своей речи украинский президент призвал европейских партнеров последовать примеру Соединенных Штатов, которые останавливают танкеры российского «теневого флота» и конфискуют их груз.