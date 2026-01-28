США вывезли из Великобритании гражданина Грузии, капитана танкера Marinera

Береговая охрана США вывезла с территории Великобритании гражданина Грузии Автандила Каландадзе — капитана нефтяного танкера Marinera (Bella 1), который в начале января был задержан американскими военными по подозрению в транспортировке нефти из Венесуэлы. Вместе с ним был вывезен первый помощник капитана (они находятся на борту судна Munro), а остальные члены экипажа, в том числе граждане России и Украины, вскоре также покинут страну, сообщает Би-би-си. Информацию распространило и агентство Reuters.

Куда направляется судно Munro, в публикациях не указано.

О том, что капитан судна Автандил Каландадзе был вывезен с территории Великобритании, стало известно во время заседания шотландского суда. В его ходе родственники Каландадзе пытались добиться запрета на его вывоз.

Адвокаты супруги капитана Натии Дзадзамия утверждали, что тот должен быть защищен шотландскими судами и европейским законодательством о правах человека.

Суд действительно распорядился приостановить какие-либо действия в отношении Каландадзе до момента, когда его дело будет рассмотрено подробнее. Но после этого генеральный прокурор Шотландии Рут Чартерис сообщила в суде, что капитан больше не находится на территории страны.

«Капитан и первый помощник сейчас на борту корабля американской береговой охраны Munro и вышли из территориальных вод Соединенного Королевства», — сказала она.

После слушания адвокат жены капитана заявила, что власти США «по сути похитили» Каландадзе на территории Шотландии.

«Более двух недель судно, охраняемое иностранными вооруженными силами, оставалось в территориальных водах Шотландии, и за это время власти не предприняли никаких эффективных шагов для утверждения своей юрисдикции или защиты законных прав людей, находившихся на борту», — говорит адвокат Аамер Анвар.

Как ранее сообщала грузинская служба Радио Свобода, Каландадзе — гражданин Грузии, ему 47 лет, и он живет в Батуми.

По предварительным данным, на борту танкера было еще пять грузинских граждан, 17 граждан Украины, трое — Индии и двое граждан России.

Во время заседания шотландского суда, которое проводилось в онлайн-режиме, стало известно, что 26 членов экипажа покинули танкер и британские иммиграционные власти изначально разместили их в гостинице города Элгин в округе Мори (этот населенный пункт находится недалеко от базы британских ВВС «Лоссимут»).

Во вторник журналисты увидели, как группа моряков с танкера покидает гостиницу в Элгине, а затем прибывает в отель в Абердине.

По заявлению британских властей, пятеро из них вскоре вылетят из Шотландии в США, а остальные – в свои родные страны.

Чартерис сказала, что ни один из моряков не попросил власти Великобритании об убежище, и эти люди сами принимали решение о своей дальнейшей судьбе.

Еще 9 января, вскоре после захвата танкера, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент США Дональд Трамп «принял решение об освобождении двух российских граждан из состава экипажа танкера Marinera. Но 24 января в ведомстве заявили, что пока нет ясности, «когда же наконец американская сторона выполнит обещание».

В свою очередь власти Украины подтвердили данные о том, что на борту танкера были граждане этой страны.

С конца декабря судно Marinera стало собственностью российской компании «Буревестмарин», зарегистрированной в Рязанской области. По данным издания «Новая газета Европа», этой фирмой руководит бизнесмен из аннексированного Крыма.

Вашингтон обвинил танкер Marinera в нарушении санкций за перевозку нефти для Венесуэлы, России и Ирана. Судно, первоначально известное как Bella 1, было захвачено в Северной Атлантике на основании ордера, выданного федеральным судом США.

Военно-морской флот США преследовал судно Marinera более двух недель. Танкер, первоначально известный как Bella 1, был захвачен в Северной Атлантике, между Шотландией и Исландией. Как сообщают американские власти, его отследил корабль береговой охраны США Munro. По сведениям США, танкер шел без груза, но ранее использовался для транспортировки венесуэльской нефти.