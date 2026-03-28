Французский фотограф рассказал об аннулировании вида на жительство в Грузии

Французскому фотографу Франсису Примерски, проживающему в Грузии, аннулировали краткосрочный вид на жительство. Об этом он сообщил в соцсети Facebook, опубликовав соответствующие документы.

Согласно этим документам, 9 марта Агентство развития государственных сервисов приняло положительное решение и продлило ему краткосрочный вид на жительство до 9 марта 2027 года.

Однако уже через две недели ведомство изменило своё решение и признало вид на жительство недействительным с 25 марта 2026 года. По словам фотографа, это произошло «без каких-либо объяснений».

«Это внезапное изменение — не административная ошибка, а политическое решение. То, что происходит со мной сегодня, выходит за рамки личного случая. Это сигнал для всех, кто поддерживает, освещает или раскрывает происходящее в Грузии. Я работал здесь, создавал, фиксировал и поддерживал эту страну, которую считаю своей. А теперь меня пытаются заставить замолчать», — написал он.

Решение агентства можно обжаловать в течение одного месяца. Государственные ведомства информацию пока не комментировали.

Фотограф впервые приехал в Грузию в начале 2000-х годов и с тех пор объездил практически всю страну.

В январе 2017 года он обращался в Министерство культуры с просьбой о сохранении села Адиши в Сванетии. «Почему эти дома не реставрируют — для меня это необъяснимо и удивительно. Посмотрите, какая это красота», — говорил он в опубликованном тогда видео.