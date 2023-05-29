Гаглоев: деструктивные силы толкают Грузию к открытию «второго фронта»

Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев в ходе послания к народу и парламенту назвал Россию «главным союзником», заявив о поддержке российской «спецоперации» в Украине.

«Наши военнослужащие и добровольцы бок о бок с российским солдатом встали на защиту общих интересов в этой схватке с украинским неонацизмом, ставшим марионеткой в руках коллективного Запада», – сказал он.

Югоосетинский лидер при этом говорит, что Грузию призывают к открытию «второго фронта».

«На фоне проведения спецоперации активизировались деструктивные силы республики Грузия, толкающие её на открытие «второго фронта» против Южной Осетии и Абхазии. В этой связи нами приняты меры по укреплению обороноспособности страны и упрочнению взаимоотношений с российской стороной в военной сфере», – отметил Гаглоев.

Югоосетинский лидер добавил, что дальнейшие взаимоотношения с грузинской стороной на международной арене, в том числе на площадке Женевских дискуссий «будут исходить из необходимости принятия взаимообязывающего документа о неприменении силы при разрешении споров».

Гаглоев также сказал, что Южная Осетия «всецело поддержала вхождение в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей».

«Мы рады за наших друзей, что настал исторический момент, когда стремление народа к воссоединению с Россией совпало с геополитической возможностью осуществления этого шага. Надеюсь, недалек тот день, когда придет и черед Южной Осетии», – отметил он.

Кроме того, Гаглоев сообщил, что активно работает по привлечению инвесторов из России и во вторник проведет в Москве встречу с руководством «Российского экспортного центра».