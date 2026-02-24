Гаглоев назначил новых министров и переназначил действующих

Президент самопровозглашённой республики Южная Осетия Алан Гаглоев провёл кадровые назначения в правительстве.
Ранее 35-летнего Дзамболата Тадтаева утвердили главой югоосетинского правительства. Его предшественника Константина Джуссоева Гаглоев назначил государственным советником президента; ещё одним госсоветником стал экс-глава МВД Алан Гучмазов.
Константин Джиоев, ранее работавший в Комитете госбезопасности и первым заместителем руководителя администрации президента, назначен первым вице-премьером. Пост заместителя главы правительства занял Сармат Котаев, возглавляющий Министерство экономики.
Министерство образования возглавила Римма Плиева, ранее руководившая Цхинвальским лицеем искусств; она сменила Аслана Лолаева.
Сармат Битиев назначен председателем Комитета связи и массовых коммуникаций вместо Хасана Гиголаева.
Министром культуры назначен Григорий Мамиев. Ранее он был заместителем главы ведомства — Рады Дзагоевой.
Мевлуд Вазагов назначен главой администрации Цхинвальского района.
Посты сохранили:
- глава МИД Ахсар Джиоев;
- глава МЧС Ибрагим Гассеев;
- глава Минстроя Заур Чочиев;
- министр сельского хозяйства Вахтанг Мамитов;
- министр обороны Юрий Яровицкий;
- министр труда Олег Гаглоев;
- министр юстиции Алан Джиоев;
- глава Минздрава Сослан Наниев.
