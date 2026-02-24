Гаглоев назначил новых министров и переназначил действующих

Президент самопровозглашённой республики Южная Осетия Алан Гаглоев провёл кадровые назначения в правительстве.

Ранее 35-летнего Дзамболата Тадтаева утвердили главой югоосетинского правительства. Его предшественника Константина Джуссоева Гаглоев назначил государственным советником президента; ещё одним госсоветником стал экс-глава МВД Алан Гучмазов.

Константин Джиоев, ранее работавший в Комитете госбезопасности и первым заместителем руководителя администрации президента, назначен первым вице-премьером. Пост заместителя главы правительства занял Сармат Котаев, возглавляющий Министерство экономики.

Министерство образования возглавила Римма Плиева, ранее руководившая Цхинвальским лицеем искусств; она сменила Аслана Лолаева.

Сармат Битиев назначен председателем Комитета связи и массовых коммуникаций вместо Хасана Гиголаева.

Министром культуры назначен Григорий Мамиев. Ранее он был заместителем главы ведомства — Рады Дзагоевой.

Мевлуд Вазагов назначен главой администрации Цхинвальского района.

Посты сохранили: