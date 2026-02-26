«Гаглоев, остановите этот беспредел!» — акция в Цхинвали

В Цхинвали сегодня утром прошла акция протеста. На центральную площадь города вышли члены семьи Маргиевых с плакатами «Гаглоев, остановите этот беспредел!» и «СТОП ОПГ».

Напомним, в сентябре 2025 года в городе был похищен предприниматель Алан Маргиев. О преступлении сообщил его брат Виктор, который после этих событий был вынужден уехать в Россию. В начале октября стало известно о задержании основного фигуранта по делу о похищении — Хоха Габараева. В СМИ и телеграм-каналах Габараева называли членом организованной преступной группировки Алика Гаглоева — брата президента самопровозглашенной республики Алана Гаглоева.

По информации родственников, недавно был избит студент Игорь Маргиев — сын Виктора Маргиева, после чего к нему домой несколько раз подряд приходили силовики. Игорь, как и Виктор, был вынужден уехать из Южной Осетии.

«Эху Кавказа» стало известно, что вышедших сегодня на акцию родственников (жену и мать Виктора) задержали сотрудники милиции и увезли в неизвестном направлении. Официальные СМИ и ведомства о произошедшем пока не сообщали.