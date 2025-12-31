Accessibility links

Тамара Меаракишвили освобождена и находится на подконтрольной Тбилиси территории

Тамар Меаракишвили

Гражданская активистка из Ахалгори Тамара Меаракишвили освобождена из заключения в Цхинвали и находится на подконтрольной Тбилиси территории, рассказали в Службе государственной безопасности Грузии.

В Генпрокуратуре самопровозглашенной республики Южная Осетия заявили о «выдворении» Меаракишвили.

«Решением Цхинвальского городского суда от 31 декабря на основании постановления Генерального прокурора Республики Южная Осетия, гражданка Грузии Меаракишвили Тамила Акакиевна выдворена за пределы Республики Южная Осетия», – говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, что Меаракишвили требовала встречи с югоосетинским лидером Аланом Гаглоевым и в противном случае заявляла о намерении выйти на одиночный пикет в центре Цхинвали. Однако её задержали накануне анонсированной акции и обвинили в «шпионаже».

Суд отправил Меаракишвили в СИЗО на два месяца. Ей грозило лишение свободы сроком от 10 до 20 лет. Гаглоев фактически признал, что задержание Меаракишвили 22 декабря 2025 года было связано с её планами выйти на одиночный пикет.

После задержания она объявила сухую голодовку, её госпитализировали.

  • Тамара Меаракишвили — одна из немногих жителей Южной Осетии с активной гражданской позицией. Она регулярно выступала против коррупции, проблем в сфере здравоохранения и других системных нарушений.
  • При предыдущих властях ее обвиняли в клевете в отношении члена партии «Единая Осетия» Спартака Дряева, незаконном получении югоосетинского паспорта и использовании заведомо ложного документа. Несмотря на последующее снятие обвинений, Меаракишвили длительное время не могла покинуть югоосетинскую территорию — ей не возвращали документы.
  • В 2023 году ее одиночный пикет в Цхинвали вызвал резкую реакцию властей. Тогда Меаракишвили развернула плакат с надписью «Stop коррупция». Подбежавший милиционер выбил у нее из рук телефон, вырвал плакат, скомкал его и выбросил в урну.

