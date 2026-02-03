Гаглоев предложил назначить премьером Тадтаева

Президент самопровозглашённой республики Южная Осетия Алан Гаглоев представил парламенту кандидатуру Дзамболата Тадтаева на должность председателя правительства.

Тадтаев исполнял обязанности премьера после увольнения Константина Джуссоева. Его отставку называли «неожиданной» и связывали с расходованием российского финансирования, а также с вопросами к реализации программы социально-экономического развития.

Дзамболату Тадтаеву 35 лет. Он родился в Цхинвали, окончил экономический факультет Ставропольского государственного университета по специальности «Менеджмент организации». Имеет второе высшее образование по специальности «Юриспруденция».

С 2013 года работал в югоосетинском Министерстве экономического развития. В 2021–2023 годах возглавлял ведомство, затем был назначен вице-премьером и министром финансов.