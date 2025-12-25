Гаглоев признал, что задержание Меаракишвили связано с её планами выйти на одиночный пикет

Президент самопровозглашённой республики Южная Осетия Алан Гаглоев на пресс-конференции прокомментировал задержание гражданской активистки Тамары Меаракишвили, обвиняемой в «шпионаже».

«Я никому не позволю раскачивать ситуацию в республике в это сложное время», — заявил он, фактически признав, что задержание связано с планами Меаракишвили выйти на одиночный пикет в центре Цхинвали.

«Идёт следствие, и все данные по этому вопросу известны общественности. Есть факты и документы, подтверждающие её причастность к вменяемому обвинению. Следствие будет разбираться», — добавил Гаглоев.

По информации СМИ, Гаглоев показал журналистам «сертификат на тысячу евро», выданный в 2018 году посольством Нидерландов через МИД Грузии — «за то, что она очень сильно любит республику Южную Осетию и отстаивает здесь права граждан Южной Осетии».

Югоосетинский лидер также отметил, что не позволит «испортить детям праздник» на центральной площади, где установлена новогодняя ёлка, подчеркнув, что «провокаторы будут отвечать по закону».

«Если кто-то хочет испортить детям Новый год, пусть едет и протестует в центре Тбилиси», — заявил он.

Он при этом не стал вдаваться в подробности расследования.

Напомним, Меаракишвили требовала встречи с Гаглоевым и в противном случае заявляла о намерении выйти на одиночный пикет в центре Цхинвали. Однако её задержали накануне анонсированной акции. Суд отправил Меаракишвили в СИЗО на два месяца. По статье «шпионаж» ей грозит лишение свободы сроком от 10 до 20 лет.

После задержания активистка объявила голодовку.

Как писало издание «Сапа», «на одном из фото, опубликованном Тамарой в соцсетях, сотрудники спецслужбы заметили стратегический объект» — Меаракишвили «обвиняют в шпионаже в пользу Грузии». В КГБ при этом заявляли, что она подозревается «в передаче информации иностранным СМИ, аффилированным с грузинскими спецслужбами».

В связи с задержанием Меаракишвили сопредседатели Женевских дискуссий «находятся на связи со всеми соответствующими сторонами». Они расценивают произошедшее как тревожное развитие событий и намерены продолжать контакты со всеми заинтересованными сторонами с целью содействия скорейшему урегулированию ситуации, сообщил «Эху Кавказа» пресс-спикер спецпредставителя ЕС на Южном Кавказе и сопредседателя ЕС на дискуссиях.

