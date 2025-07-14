«Гахария - за Грузию» и «Лело» договорились о сотрудничестве на предстоящих выборах

Партии «Гахария – за Грузию» и «Лело - Сильная Грузия» договорились о сотрудничестве на выборах в органы местного самоуправления. Меморандум о сотрудничестве между партиями подписали 14 июля исполнительный секретарь «Гахария – за Грузию» Бердия Сичинава и генсек «Лело» Ираклий Купрадзе.

«В стране серьёзный кризис, фактически все государственные институты захвачены, правящая партия вышла за конституционные рамки, и в этих условиях прагматичное сотрудничество и взаимная координация имеют особое значение в управлении государством. Именно для этого наша партия и «Лело – Сильная Грузия» согласовали первоначальные принципы меморандума, которые подразумевают совместную борьбу на выборах в органы местного самоуправления. Это нестандартные выборы, и мы должны исключить взаимную конкуренцию», - заявил Бердия Сичинава.

В документе определены вопросы совместных действий и координации, сообщают подписанты, политические объединения постараются договориться о беспартийных нейтральных кандидатах, или о единых кандидатах от партий. При этом участники меморандума призывают и остальную оппозицию, а также студенческие и общественные движения, присоединиться к документу.

Напомним, «Гахария – За Грузию», «Лело» и «Гирчи» (Яго Хвичия) ранее заявили о намерении участвовать в предстоящих выборах в органы местного самоуправления. Остальные оппозиционные партии, преодолевшие барьера на выборах 2024, бойкотируют голосование объясняя это тем, что участие в нем станет признанием легитимности власти «Грузинской мечты».

За четыре месяца до местных выборов в тюрьме одновременно находятся восемь политиков. Шестеро из них - лидеры разных оппозиционных политических партий. Все они находятся в заключении за неявку в парламентскую следственную комиссию.

4 июля Михаил Кавелашвили пообещал помиловать заключённых политиков, если те согласятся принять участие в предстоящих муниципальных выборах.\