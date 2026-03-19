Гарегин II, предположительно, не сможет приехать на похороны Илии II

Армения примет участие в церемонии похорон Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II «на самом высоком уровне». Об этом журналистам заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Сейчас мы обсуждаем формат участия», — отметил он.

Отвечая на уточняющий вопрос журналиста о том, считает ли он, что Католикос всех армян Гарегин II должен присутствовать на церемонии, Пашинян сказал: «Я не признаю Ктрича Нерсисяна (Гарегина II) Католикосом всех армян».

Ранее стало известно, что Пашинян позвонил премьер-министру Грузии и лично выразил соболезнования в связи с кончиной патриарха.

О том, что Гарегин II хочет приехать на похороны, сообщил журналистам митрополит Ахалкалакский и Кумурдойский Николоз Пачуашвили.

«Патриарх Армении хочет приехать, у них были очень близкие отношения — прежде всего исторические. Однако в самой Армении сейчас серьёзная нестабильность, и патриарха не выпускают из страны. Мы направили специальное приглашение, и если его отпустят, он приедет», — сказал Пачуашвили.

14 февраля адвокат Ара Зограбян сообщил о возбуждении уголовного дела против Гарегина II по обвинению в воспрепятствовании исполнению судебного акта, связанного с бывшим епископом Арманом Сарояном. По словам Зограбяна, накануне Епископского собрания в Австрии (16–19 февраля) Католикосу был запрещён выезд из Армении.

Противостояние церкви и власти в Армении продолжается. В заключении оказались архиепископы Баграт Галстанян и Микаэл Аджапахян, епископ Мкртич Прошян и еще более десяти клириков. А в январе 2026 года премьер-министр Никол Пашинян объявил о начале процесса реформирования церкви и создании для этого «координационного совета» епископов. Первым пунктом в плане Пашиняна является отстранение католикоса Гарегина II.