Мировые политические и религиозные лидеры продолжают выражать соболезнования в связи с кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.

Ранее стало известно, что в воскресенье, 22 марта, на похороны в Тбилиси прибудет Константинопольский (Вселенский) патриарх Варфоломей. Информацию грузинским СМИ подтвердили в МИД Грузии.

Вселенский патриарх направил телеграмму соболезнования Священному синоду Грузинской православной церкви, отметив «отеческую любовь» Илии II к своему народу и подчеркнув, что в годы его долгого служения «были укреплены отношения между Церквами Константинополя и Грузии». Он также выразил молитвенные пожелания об упокоении усопшего и избрании «достойного преемника».

Архиепископ Тиранский и всей Албании Иоанн направил письмо местоблюстителю патриаршего престола, митрополиту Сенаки и Чхороцку Шио (Муджири). В нём он назвал покойного Патриарха «возлюбленным братом и сослужителем» и отметил, что Илия II почти пять десятилетий управлял Церковью «с мудростью, терпением и глубокой верой». По его словам, в период советского давления Патриарх сыграл ключевую роль в возрождении церковной жизни.

Патриарх Антиохийский и всего Востока Игнатий Ефрем II в своём послании назвал Илию II «верным пастырем и мудрым управителем тайн Божиих», подчеркнув, что он вёл свою паству «с прозорливостью, смирением и апостольским мужеством» и стал примером стойкости и преданности Церкви.

Католикос всех армян Гарегин II отметил, что многолетнее служение Илии II стало «свидетельством силы веры и духовного руководства», а его понтификат ознаменовался возрождением церковной жизни в Грузии. Он подчеркнул, что Патриарх «с отеческой мудростью и любовью» направлял паству в трудные времена.

Патриарх Сербский Порфирий также выразил соболезнования, назвав Илию II «великим первоиерархом», который способствовал духовному обновлению и укреплению церковной жизни в сложных исторических условиях.

Соболезнования направили и политические лидеры. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в письме грузинскому премьеру Ираклию Кобахидзе выразил «искренние соболезнования православной церкви и грузинскому народу».

Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян назвал Илию II «опорой веры и источником мудрости для грузинского народа и государства».

Спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова отметила вклад Патриарха в укрепление мира, солидарности и межрелигиозного диалога на Кавказе, а также в развитие дружественных отношений между народами.