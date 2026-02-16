Гарегин Второй: «Наши души тревожатся нападками на Святую Церковь»

Католикос всех армян Гарегин II в послании, посвящённом Великому посту, заявил: «Наши души тревожатся проблемами национальной и патриотической жизни и различными нападками на нашу Святую Церковь».

14 февраля адвокат Ара Зограбян сообщил о возбуждении уголовного дела против Гарегина II по обвинению в воспрепятствовании исполнению судебного акта, связанного с бывшим епископом Арманом Сарояном. По данным Зограбяна, Католикосу был запрещён выезд из Армении накануне Епископского собрания в Австрии (16–19 февраля).

Сароян был одним из десяти епископов, поддержавших инициативу премьер-министра Николa Пашиняна по «обновлению Армянской апостольской церкви» (ААЦ). Он подал в суд на восстановление в должности, и иск был удовлетворён.

Премьер-министр говорил, что созыв епископского собрания за пределами Армении направлен на вывоз из страны Католикосата и сокровищ Эчмиадзина.

В Эчмиадзине заявили, что уголовное преследование имеет политический характер, является вмешательством во внутренние дела Церкви и препятствует пастырской работе Католикоса. Ограничения затрагивают также шестерых епископов Высшего духовного совета и секретаря. Церковь призвала пересмотреть решения, которые, по её оценке, ведут к расколу общества и наносят ущерб авторитету государства.

Секретарь парламентской фракции правящей партии «Гражданский договор» Артур Ованнисян подчеркнул 16 февраля, что «при действующей власти все граждане Армении равны перед законом» и любые правовые процессы будут начаты независимо от статуса лица.

Спикер парламента Армении Ален Симонян в интервью телеканалу «Дождь» заявил, что есть «документ, подтверждающий, что родной брат» католикоса «подписался работать с внешней разведкой России».

Противостояние церкви и власти в Армении продолжается уже почти год. В заключении оказались архиепископы Баграт Галстанян и Микаэл Аджапахян, епископ Мкртич Прошян и еще более десяти клириков. А в январе 2026 года премьер-министр Никол Пашинян объявил о начале процесса реформирования церкви и создании для этого «координационного совета» епископов. Первым пунктом в плане Пашиняна является отстранение католикоса Гарегина II.