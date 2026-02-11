Демократы раскритиковали Вэнса за удаление поста с упоминанием геноцида армян

Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время официального визита в Ереван посетил мемориальный комплекс Цицернакаберд, посвящённый жертвам геноцида армян в Османской империи. Вместе с женой Ушей он возложил цветы к мемориалу и оставил запись в почётной гостевой книге Музея Геноцида.

Первоначально сообщение о посещении мемориала появилось в Twitter (Х) Вэнса. Там сообщалось, что он «почтил память жертв геноцида армян 1915 года», передаёт The Insider.

Позднее твит был удалён. Вместо него на аккаунте Вэнса появился репост из Twitter пресс-секретаря вице-президента Тейлор Ван Кирк. В нём говорилось, что Вэнс «в последний день своего визита в Армению возложил цветы к вечному огню и оставил запись в гостевой книге», без уточнения, каким событиям посвящён мемориал.

Отвечая на вопросы журналистов, Вэнс заявил, что посетил Цицернакаберд по просьбе армянских властей.

«Я первый вице-президент США, посетивший Армению. Нас попросили посетить это место. Очевидно, это очень трагическое событие, произошедшее чуть более 100 лет назад, и оно имеет огромное культурное значение для армян. Поэтому я решил — в знак уважения как к жертвам, так и к армянскому правительству, которое является для нас важным партнёром в регионе, — посетить этот мемориал», — сказал он.

Члены команды Вэнса отметили, что первоначальный твит был опубликован по ошибке сотрудником, не входившим в состав делегации.

Действия американской стороны вызвали бурную дискуссию в соцсетях и за их пределами. Армянский национальный комитет Америки (ANCA) резко осудил удаление поста Вэнса, назвав это «позорной уступкой турецкому давлению». В организации заявили, что такой шаг оскорбляет память 1,5 млн жертв геноцида армян и вызывает серьёзные вопросы у армяно-американских избирателей накануне выборов 2026 и 2028 годов.

Тему прокомментировали сенаторы и конгрессмены от Демократической партии, отметив, что «геноцид армян — установленный исторический факт», «удаление поста является отступлением от политики официального признания», «такой шаг воспринимается как уступка Турции и подрыв принципов прав человека», «стирание упоминания геноцида оскорбляет армянскую общину и память жертв».

«Эта истина была подтверждена, когда в 2019 году Палата представителей подавляющим большинством голосов приняла двухпартийную резолюцию, признающую геноцид армян, и когда президент Байден проявил моральное лидерство, официально признав его в 2021 году — позицию, которую администрация Трампа позорно отменила. Глубоко разочаровывает, хотя и не удивляет, что вице-президент удалил пост, признающий эту истину. Стирание истории является проявлением неуважения к жертвам и ослабляет нашу приверженность правам человека во всём мире», — написала в соцсетях бывший спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Ранее в Армении заявляли, что международное признание геноцида армян больше не входит во внешнеполитические приоритеты страны. Об этом, в частности, сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью турецким СМИ. Позицию Пашиняна осудили его политические оппоненты и группы армянской диаспоры.

Из Еревана Вэнс отправился с визитом в Азербайджан, где вместе с президентом страны Ильхамом Алиевым подписал Хартию о стратегическом сотрудничестве.

В апреле 2021 года Джо Байден стал первым президентом США, официально признавшим массовые убийства армян в Османской империи в период с 1915 по 1917 год геноцидом. После прихода к власти администрации Дональда Трампа официальные органы США стали избегать использования слова «геноцид» в своих заявлениях, что отмечали армянские СМИ и правозащитные организации.