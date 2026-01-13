«Газпром» сообщил о росте поставок газа в Грузию на 40%

В 2025 году «Газпром» увеличил поставки газа в Грузию на 40,4%, сообщается в телеграм-канале российской государственной компании.

Кроме того, по информации компании, на 22,2% выросли поставки в Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан, а объем трубопроводного газа, поставленного в Китай, превысил суммарные поставки в страны дальнего зарубежья Европы (включая Турцию).

О росте поставок российского газа ранее сообщали СМИ со ссылкой на грузинскую статистику. Так, «Эхо Кавказа» писало, что в первом квартале 2025 года стоимость закупленного российского газа впервые почти за два десятилетия превысила стоимость азербайджанского.

По данным Национальной службы статистики Грузии (Грузстат), стоимость импортированного в страну азербайджанского газа сокращается с 2022 года: в 2022 году она составляла 345,2 млн долларов, а в январе–ноябре 2025 года — 202,3 млн долларов.

Закупки российского газа, напротив, увеличиваются с 2018 года. В 2024 году стоимость импортированного топлива составила 145,7 млн долларов, а в январе–ноябре 2025 года — 123,1 млн долларов (статистика за 2025 год не включает декабрь, когда из-за климатических условий импорт газа, как правило, значительно увеличивается).

Данные об объемах поставляемого газа Грузстат не публикует.

Министерство экономики Грузии в конце декабря утвердило газовый баланс на 2026 год. Согласно прогнозу, в текущем году поставки газа в стране должны достичь 3,34 млрд куб. м. В документе указано, что 87% поставок придется на Азербайджан (консорциум «Шах-Дениз» и компания SOCAR), а из России планируется импорт около 400 млн куб. м (примерно 11%). При этом показатели баланса нередко корректируются в зависимости от фактических объемов поставок.

В конце 2025 года агентство Reuters сообщило, что экспорт трубопроводного газа из России в Европу сократился на 44% – до самого низкого уровня с середины 1970-х годов. Ранее Совет Европейского Союза и Европарламент достигли предварительного соглашения о регламенте поэтапного отказа от импорта российского природного газа к 2027 году. До начала войны в Украине российские поставки составляли около 45% всего газового импорта ЕС.