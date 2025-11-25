Генсек НАТО заявил о серьёзной обеспокоенности ситуацией в Грузии

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью Радио Свободная Европа/Радио Свобода 24 ноября прокомментировал ситуацию в Грузии, решение Европейского союза пересмотреть отношения с Тбилиси и ответил на вопрос, остаётся ли Грузия страной-аспирантом Альянса.

По словам Рютте, любая страна евроатлантического пространства, которая желает стать членом НАТО, может официально заявить об этом, после чего запускается соответствующая процедура. Однако, отметил генсек, он «не наивен» в отношении происходящего в Грузии.

«Мы крайне обеспокоены. Мы ясно дали это понять грузинской стороне. У нас есть сотрудничество с Грузией – и сейчас оно важно ещё и тем, что через него мы можем доносить наши тревоги», – сказал Рютте.

Он добавил, что ситуацию вокруг Грузии следует рассматривать шире – в контексте событий на Южном Кавказе. Рютте отметил позитивные сдвиги в отношениях между Арменией и Азербайджаном, подчеркнув, что это стало возможным «в том числе благодаря тому, что делает президент Трамп».

«На Грузию нужно смотреть и в контексте всего Южного Кавказа», – подытожил генсек НАТО.

Напомним, что на Бухарестском саммите в 2008 году лидеры НАТО отказались от предоставления Плана действий по членству Украине и Грузии. Многие западные политики и бывший генсек НАТО Андерс фон Расмуссен считают, что Запад ошибся, когда не сумел достичь консенсуса по принятию Грузии и Украины в Альянс.

После начала войны в Украине тема вступления Грузии в НАТО активно не обсуждается. Альянс не поддерживает активных политических контактов с Тбилиси после заявления грузинского премьера Ираклия Кобахидзе о приостановке евроинтеграции до 2028 года.