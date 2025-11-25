Рютте: главным элементом мирного плана должны быть гарантии Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью Радио Свободная Европа/Радио Свобода 24 ноября - на фоне обсуждений инициативы США по завершению войны в Украине - подчеркнул, что одним из самых важных элементов возможного соглашения о прекращении огня или о мире между Россией и Украиной должны стать гарантии того, что Россия в будущем не нападёт на Украину.

Рютте не стал говорить, какой могла бы быть форма гарантий безопасности, но отметил, что оно должны быть такими, чтобы для России было бы невыгодным вновь нападать на Украину.

Рютте сказал, что не может обсуждать предметно каждый из 28 пунктов американской инициативы, вызвавшей противоречивую реакцию в Европе и в Киеве. Он отметил, что позитивно оценивает многие из этих пунктов, другие же требуют дискуссии и тщательной проработки. Рютте, однако, фактически отверг один из пунктов, который предусматривал отказ от приёма Украины в НАТО. По словам генсека Североатлантического союза, Украина имеет право претендовать на вступление в НАТО, а приём её в Североатлантический альянс - вопрос консенсуса стран-членов союза. По словам Рютте, сейчас такого консенсуса нет, и в ближайшем будущем он маловероятен.

Переговоры в Женеве об американской инициативе Рютте, как и другие их участники, назвал успешными. Известно, что 28-пунктный план подвергся ревизии, однако полностью все спорные вопросы пока разрешить не удалось. Сам Рютте отметил, что элементы плана, касающиеся непосредственно ЕС и НАТО, можно было бы обсуждать отдельно.

Рютте также заявил, что в случае возобновления диалога с Россией по линии НАТО невозможно вернуться к существовавшим до российского вторжения в Украину форматам, в том числе Совету Россия-НАТО.

Генсек НАТО, известный своими хорошими отношениями с президентом США, что был в последние дни находится на связи как с Дональдом Трампом, так и президентом Украины Владимиром Зеленским, пытаясь добиться сближения позиций по вопросу о мирной инициативе.