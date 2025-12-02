Грузинского политика Георгия Барамидзе будут заочно судить в «ДНР»

Грузинского оппозиционного политика, бывшего вице-премьера Георгия Барамидзе, несколько месяцев воевавшего на стороне ВСУ, заочно будут судить в т.н. «ДНР», сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

«Прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 57-летнего гражданина Грузии Георгия Барамидзе. Он заочно обвиняется по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наёмника в вооружённом конфликте)… Уголовное дело направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу», – говорится в сообщении.

Созданная в 2014 году так называемая «Донецкая народная республика», претендующая на территорию Донецкой области Украины, была аннексирована Россией в 2022 году.

По версии следствия, в феврале 2022 года Барамидзе «в качестве наёмника» прибыл в Украину и вступил в состав Грузинского национального легиона. В Генпрокуратуре утверждают, что он прошёл военную подготовку, после чего до апреля 2022 года участвовал в боях против российских военнослужащих.

«Размер полученного наёмником вознаграждения превысил 238 тысяч рублей», – заявляют в ведомстве.

По информации Генпрокуратуры РФ, Барамидзе «объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу».

Как заявил политический секретарь партии «Единое национальное движение» Георгий Барамидзе грузинской службе Радио Свобода, для него это «не было неожиданностью».

«Когда я был в Киеве и потом – я никогда не скрывал, что находился там. И сейчас этим горжусь. Стыдно было бы, если бы такие люди, как я, там не были», – сказал Барамидзе.

С учётом того, что Россия объявила его и в международный розыск, Барамидзе не исключает определённого дискомфорта при передвижении и вспоминает случай Георгия Кинояна, который был задержан в Армении:

«Мне придётся осторожно выбирать, куда ехать, а куда нет, но это смешно по сравнению с тем дискомфортом, который испытывают те бойцы, что всё ещё находятся на передовой в Украине».

Барамидзе также назвал «смешным» утверждение российской прокуратуры о том, что он получил «вознаграждение как наёмник».

В феврале прошлого года издание «Медиазона» опубликовало список граждан разных стран, объявленных в розыск МВД России как «иностранные наёмники». Самую крупную группу в нём составляли граждане Грузии – 100 человек.