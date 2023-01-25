Германия отправит 14 танков «Леопард 2» Украине

Германия передаст Украине 14 танков «Леопард 2» модификации A6 и разрешит реэкспорт из других стран. Об этом заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебестрайт. Берлин вместе с партнёрами собирается быстро сформировать два танковых батальона для Украины.

О готовности передать украинской армии часть танков «Леопард» из своих запасов ранее сообщали Польша, Нидерланды и Испания, однако, они не могли сделать это без разрешения Германии – страны производителя этой техники. На прошедшей 20 января на авиабазе США «Рамштайн» союзники Украины не договорились о поставке западных танков ВСУ. Сообщалось о том, что тогда Берлин не принял решения по «Леопардам».

Это вызвало критику со стороны европейских союзников Киева. Так министры иностранных дел стран Балтии призвали власти Германии немедленно предоставить Украине танки, чтобы «остановить российскую агрессию» и «восстановить мир в Европе». Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что в случае, если правительство Германии так и не примет решения о передаче Украине танков «Леопард 2», Варшава сформирует «малую коалицию» стран, которые обеспечат Киев «современной техникой» и «современными танками» из собственных арсеналов.

24 января СМИ сообщили, что канцлер Германии ФРГ Олаф Шольц принял решение отправить Киеву одну роту танков «Леопард» и разрешить другим странам реэкспорт этой техники. The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что администрация президента США Джо Байдена склоняется к поставкам Украине танков М1 «Абрамс». Газета сообщает, что поставки могут быть частью сделки с Берлином, предусматривающей разрешение на отправку в Украину «Леопардов». Sky News Arabia передаёт, что речь идёт о 10 танках американского производства, Politico передаёт о примерно 30 машинах.