Гию Хухашвили допросили в СГБ после эфира, посвященного теме Ирана

В Службе государственной безопасности Грузии завершился допрос политолога Гии Хухашвили. Как он сообщил журналистам, покидая ведомство, разговор касался его публичных заявлений, сделанных в эфире Palitra News по поводу ситуации вокруг Ирана.

«Я говорил о возможных угрозах, которые на фоне этой войны могут реализоваться со стороны Ирана. Мы поговорили. В принципе, власти считают, что тревога, вызванная этими заявлениями, наносит ущерб определённым государственным интересам. Я же считаю, что всё наоборот – лучше немного встревожиться, но обеспечить государственную безопасность. По этому вопросу мы не сошлись, в остальном разговор был конструктивным», - сказал политолог.

Кроме того, Гия Хухашвили утверждает, что не распространял информацию вызове в СГБ, и сведения об этом просочились из самого ведомства.

«Я хотел спокойно прийти и поговорить, потому что вопрос касается безопасности страны. Но почему-то эта информация стала известна. Я сделал им замечание: я эту информацию не распространял и никому не говорил, следовательно, утечка произошла из самой службы безопасности, что, на мой взгляд, неправильно», - сказал Хухашвили.

Ранее в эфире Palitra News он заявил, что распространяется информация о некоторых группах, укомплектованных гражданами Грузии, которые проходили подготовку в Иране, что на фоне региональной напряжённости создаёт дополнительные риски.

«Ситуация очень опасная. Детали я сказать не могу. У меня есть информация из открытых источников, но она достаточно убедительная, и поэтому я считаю, что угроза реальна. Может начаться серия терактов… Уже давно говорится о том, что в Университете Аль-Мустафа, который находится под санкциями США, поскольку подозревается в шпионской деятельности, готовят группы для активных действий. Появилась информация, что у этого университета якобы есть три филиала в Грузии: в Гардабани, Марнеули и Поничала. Определённые группы проходили подготовку в Иране, и это граждане Грузии – какую подготовку они проходили и что может произойти? Если бы не было войны, мы могли бы смотреть на это иначе, но война началась. Если “мины заложены”, то когда их активирует иранская власть, находящаяся в отчаянии, мы ведь не знаем», - заявил он.

Гия Хухашвили также сообщил грузинской службе Радио Свобода, что в прямом эфире он анализировал информацию, распространённую в открытых источниках, и «сделал выводы как эксперт и аналитик». По его мнению, реальная цель действий Службы государственной безопасности Грузии – не забота о безопасности страны, а попытка «задушить дискуссию» об Иране в Грузии.