СГБ Грузии вызывает на допрос политиков из-за заявлений об Иране

Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) вызывает на допрос бывшего министра обороны Тину Хидашели, бывших депутатов Георгия Канделаки, Губаза Саникидзе и Гиви Таргамадзе. По имеющейся информации, следствие интересуется их публичными заявлениями о возможном влиянии Ирана.

Как сообщил грузинской службе Радио Свобода Георгий Канделаки, расследование ведётся по статье 319 Уголовного кодекса Грузии. Эта статья предусматривает ответственность за содействие враждебной деятельности иностранному государству, иностранной организации или организации, находящейся под контролем иностранного государства.

По словам Тины Хидашели, повестка о вызове на допрос была вручена утром 7 марта и датирована тем же числом. Она, как и другие вызванные политики, намерена давать показания в суде — в присутствии судьи-магистрата.

На допрос также вызывают бывшего депутата Гиви Таргамадзе, недавно вышедшего из тюрьмы — он был осуждён за неявку на заседание спорной следственной комиссии парламента. По данным СГБ, связаться с ним пока не удалось, поскольку его телефон отключён. В службе выразили надежду, что он узнает о вызове через СМИ. По информации «ТВ Пирвели», политик находится за границей.

О том, что Служба государственной безопасности начала изучать публичные заявления об Иране, стало известно 6 марта. В тот день Радио Свобода направило запрос в ведомство после сообщений о гражданине Грузии, задержанном в Греции по обвинению в шпионаже в пользу Ирана.

В письменном ответе СГБ говорится, что служба внимательно следит за распространяемой в последние дни «различными лицами» информацией о возможной вербовке людей в Грузии «в интересах других государств».

«Мы изучаем как содержание этих заявлений, противоречащих фактическим обстоятельствам, так и мотивацию их авторов обвинять Грузию в подобных вопросах — особенно на фоне продолжающихся боевых действий в регионе и с учётом того, что ни один из авторов этих заявлений ранее не предоставлял правоохранительным органам какой-либо информации», — говорилось в ответе службы.

В СГБ заявили, что по данному факту начато расследование, а авторам подобных заявлений будут заданы вопросы по всем направлениям, включая возможность представить следствию конкретные факты.

До этого Служба государственной безопасности не сообщала публично о начале расследования и не уточняла статью, по которой оно ведётся.

Ещё до появления официального ответа СГБ на возможную юридическую ответственность Хидашели и Канделаки за их заявления намекнул генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» и мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Контекстом расследования является ситуация вокруг Ирана — на фоне проводимой там военной операции США и Израиля и ожиданий политических изменений после ликвидации верховного лидера страны.