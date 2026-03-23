Глава абхазского Минюста предложил «концепцию двухпалатного парламента»

Министр юстиции самопровозглашенной республики Абхазия Анри Барциц опубликовал в телеграм-канале пост, в котором предложил «концепцию двухпалатного парламента», но с учётом абхазской специфики.

Барциц считает, что одна палата может представлять районы Абхазии — «та, что отражает прямую волю народа, как и сейчас», а вторая — стать экспертной. В нее, по его мнению, должны войти «учёные, юристы, экономисты, представители интеллигенции, старейшины, деятели культуры и искусства — люди, достигшие признанных высот в своей сфере».

Неизвестно, поддерживает ли эту инициативу абхазский лидер Бадра Гунба.

«Принципиально важно, чтобы это были люди почтенного возраста, за плечами которых долгий профессиональный путь и большой жизненный опыт. Их задача — не политические игры и не борьба за рейтинги, а подготовка качественных, научно обоснованных, профессиональных законов и реформ, исходя из реальных потребностей государства и народа», — считает Барциц.

В случае внесения конституционных поправок, по версии главы Минюста, «у Абхазии появится постоянный профессиональный центр продвижения реформ, где решения принимаются не на основе эмоций, а на основе знаний».

«И самое главное — напряжение больше не будет выходить на улицы, потому что появятся два работающих механизма: профессиональный — для выработки решений, народный — для их легитимации. Государство перестанет спорить само с собой», — добавил он.

В Сухуми не первый год обсуждается возможность изменений в Конституцию, однако достичь консенсуса и реализовать поправки пока не удалось. Среди обсуждаемых инициатив — упразднение поста премьер-министра и переход от мажоритарной избирательной системы к смешанной.