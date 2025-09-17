В самопровозглашенной республике Абхазия вновь обсуждают конституционную реформу. В частности, переход от мажоритарной избирательной системы к смешанной, что обещает изменить баланс сил в парламенте и повлиять на развитие партийной системы. Но готов ли Сухуми к переменам?

Разговоры о необходимости конституционной реформы в Абхазии ведутся уже много лет. С момента создания первой посвященной этому вопросу комиссии в 2005 году ни одна инициатива не привела к ощутимым результатам. После ноябрьских событий 2024 года и отставки президента Аслана Бжания активисты, оппозиция и журналисты вновь подняли этот вопрос, опубликовав «Манифест о реформах». Одним из ключевых требований документа стало закрепление мажоритарно-пропорциональной системы выборов в парламент.

Последний проект реформы избирательной системы был представлен Общественной палатой в апреле 2025 года после почти годовой работы. 12 сентября в Палате прошла встреча лидеров политических партий и общественных организаций, посвященная реформе. В очередной раз стало понятно, что по переходу на смешанную систему единого мнения нет, идея вызывает споры.

Член Палаты, юрист Тамаз Кецба, выступая на встрече, признал необходимость перемен, но выразил сомнение, что парламент их поддержит. По его словам, депутаты видят в реформе угрозу, понимая, что не смогут конкурировать с партийными кандидатами:

«Сегодня парламент, я имею в виду депутатов парламента, руководствуются сугубо эгоистическими интересами. Они прекрасно понимают, что в новой ситуации значительная часть, я не хочу сейчас называть цифры, прогнозы и так далее, но значительная часть из них по новому избирательному кодексу вряд ли попадет в этот парламент, и это будет справедливо».

Мажоритарная избирательная система основана на принципе победы кандидата, набравшего большинство голосов в округе, что обеспечивает прямую связь депутата с избирателями. Смешанная система сочетает мажоритарный и пропорциональный подходы: часть депутатов избирается по одномандатным округам, а часть — по партийным спискам, что позволяет одновременно учитывать интересы конкретных территорий и обеспечивать представительство политических сил.

Председатель партии «Айтайра» Леонид Лакербая поддержал реформу, но заявил, что ее внедрение к выборам 2027 года преждевременно. Сначала, по его мнению, нужно укрепить партийную систему, которая сейчас существует лишь формально:

«Я считаю, что надо укрепить партийную систему, менять систему кардинально сейчас, когда у нас партийная жизнь движется только по заявлениям и ничем больше? Эта партийная жизнь не может обеспечить то, о чем мы говорим».

Противоположную позицию выразил член руководства «Аруаа» Темур Надарая. По его словам, именно участие в выборах способно оживить партии:

«Мои коллеги и старшие говорили о том, что наши партии не готовы. Наши партии никогда не будут готовы, если мы не будем делать их парламентскими».

Несмотря на разногласия, большинство участников встречи поддержали переход к смешанной системе. В завершение обсуждения Общественная палата, лидеры партий и общественных организаций подписали совместное заявление. В нем подчеркивается, что конституционно-правовая реформа остается ключевой задачей внутренней политики Абхазии, напрямую влияя на стабильность, правопорядок и развитие страны:

«Мы убеждены, что именно с реформы избирательной системы начнется процесс оздоровления государственного механизма, преодоления системного кризиса и прекращения практики насильственной смены власти. <...>. Переход на новую избирательную систему, основанную на пропорционально-мажоритарном принципе, мы рассматриваем как важнейший шаг к созданию условий для здоровой политической конкуренции, укрепления партийного строительства и формирования новой политической культуры», – говорится в заявлении.

По мнению наблюдателей, дискуссия о реформе лишь набирает обороты. И не все партии поддерживают ее. На расширенном заседании политсовета партии «Народный фронт Абхазии» было решено не поддерживать переход на смешанную систему. По мнению партии, партийная жизнь в стране еще недостаточно развита для таких перемен.

Ранее, в апреле 2025 года в Центре стратегических исследований (ЦСИ) при президенте прошел круглый стол, на котором снова проявились противоречия: эксперты и представители исполнительной власти выступили за реформу, тогда как большинство депутатов настаивали на сохранении мажоритарной модели.

«Их осторожность объяснима: переход к смешанной системе меняет правила — в политической борьбе главную роль начинают играть институты, а не отдельные личности», – пишет телеграм-канал «Окно».

Руководитель Администрации президента Беслан Эшба, который принимал участие в дискуссии в ЦСИ, подчеркнул, что реформы необходимы, но сначала следует развивать партии и создавать конкуренцию идей. По его словам, президент Бадра Гунба поддерживает этот подход и считает, что изменения должны внедряться постепенно.

Общественная палата предлагает переход к смешанной модели по конкретному принципу, который вызывает отдельную дискуссию в абхазском обществе. 30 депутатов по партийным спискам, 15 — по одномандатным округам. То есть планируется увеличить число парламентариев до 45, а также поднять возрастной ценз с 25 до 30 лет, ввести обязательное высшее образование и пятилетний стаж работы.

Депутат Даут Хутаба заявил, что как председатель профильного комитета он намерен голосовать против реформы. По его мнению, необходимо совершенствовать уже действующую систему, а не «прыгать в омут с головой».

«Одним из первых законов, принятых 7-м созывом были поправки в Закон о выборах депутатов. Мы прописали обязательное наличие высшего образования у кандидата в депутаты. В первом чтении нами был принят закон, в соответствии с которым для кандидата становится обязательным трудовой стаж, и мы постараемся ускорить окончательное принятие это проекта. Так же в Народном Собрании рассматривается и скорее всего будет предпринята попытка увеличить возрастной ценз для кандидата в депутаты с нынешних 25 лет. Какой будет результат и хватает ли таких поправок для усиления парламента покажет время. Но я убежден, что для нашего созыва это серьезный шаг и в совокупности все эти меры поднимут общий уровень и положительно скажутся на работоспособности Народного Собрания. А в рамках одного созыва двигаться в одном направлении и вдруг неожиданно менять это направление считаю ошибочным», – написал он в Facebook.

Еще в марте 2022 года парламент окончательно утвердил поправки в Конституционный закон «О выборах депутатов Народного Собрания». Согласно изменениям, депутатом может быть избран гражданин Абхазии, владеющий государственным (абхазским) и русским языками. Обсуждался также вопрос о повышении возрастного ценза до 30 лет. В первоначальной версии законопроекта предусматривались требования о высшем образовании и пятилетнем стаже работы, но в итоговом документе они были исключены. Новый закон должен вступить в силу с 1 января 2027 года.

Не все политические деятели согласны с жесткими ограничениями для кандидатов. Так, Темур Надарая убежден, что нельзя лишать права быть избранными людей без высшего образования, если они обладают опытом, знаниями и авторитетом в обществе:

«Пусть уровень грамотности определяют избиратели. А тут целый пласт общества на практике люди без высшего образования сами стараются, не идти в депутаты, а если идут, то им трудно выигрывать за редким исключением, если они, не талантливые ораторы, получившие хорошее самообразование. Конечно, при условии честных выборов. А если они коррупционные, то купить диплом тоже не составит проблем тому, кто собирается купить голоса тысяч избирателей с дипломом он, или даже аттестата о среднем не имеет», – написал он в ответ на пост Хутаба.

Член Общественной палаты Тенгиз Джопуа, напротив, акцентирует внимание на системных изменениях. По его мнению, существующая модель, о которой говорит Хутаба, ущербна и воскресить мертвого уже невозможно. Именно переход к смешанной системе позволит запустить процесс партийного строительства и упорядочить политическую жизнь, считает Джопуа:

«Эпоха политических фигур закончилась, а то, что возникает сейчас вызывает жалость, и прежде всего к себе. Нам нужен переход к идеям и целям. Самое важное, как сделать так, чтобы не стало хуже. А это вполне возможно».

Впрочем, сам парламент, который называют главным препятствием на пути к изменениям, спустя пять дней после обсуждений в Общественной палате опроверг обвинения и подчеркнул, что депутаты не руководствуются личными интересами в этом вопросе.

«Вопросы изменения избирательного законодательства являются сложными и многогранными, требующими взвешенного, экспертного подхода, а не популистских заявлений. Любые реформы должны служить стабильности государства и интересам всего абхазского народа, а не отдельных политических групп. Также считаем абсурдными заявления о том, что депутаты видят в данной реформе угрозу продления своего срока. Наша первоочередная задача – это служение народу и обеспечение его интересов», – сказано в заявлении Народного собрания.

Депутаты отметили, что готовы поддерживать любые изменения, которые укрепят демократические институты и повысят доверие граждан к выборным процессам.

