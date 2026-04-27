Глава МИД Грузии выслушала посла ЕС после его заявлений

Глава грузинского МИДа Мака Бочоришвили провела встречу с послом Евросоюза в Грузии Павлом Герчинским. Дипломат был вызван в связи с заявлениями, сделанными ранее.
Выступая с речью в Брюсселе Павел Герчинский заявил, что Грузия стоит на перепутье, и «от решений, принятых в ближайшие недели и месяцы, будет зависеть, войдет ли Грузия в семью европейских стран или же вернется в свое темное прошлое».
Как сообщили в МИД Грузии, после встречи посла в главой ведомства, Бочоришвили подчеркнула, что текущая политика Брюсселя в отношении Грузии, предпринятые шаги и сделанные заявления подрывают доверие между сторонами и наносят ущерб партнёрству между Грузией и Европейским союзом.
«К сожалению, действия Брюсселя можно оценить лишь как шаги, направленные на дальнейшую поляризацию грузинского общества и поощрение радикальной повестки. Министр отметила, что власти Грузии постоянно выражают готовность к конструктивному диалогу и ожидают от Европейского союза справедливого и основанного на уважении отношения», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Грузии.
Заявление Павла Герчинского раскритиковали в партии власти, генсек «Грузинской мечты» и мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что Грузия не отклонялась от европейского пути, а председатель партии Ираклий Кобахидзе заявил, что «[посол] угрожает грузинскому народу гражданской войной и обнищанием. Это его прямая угроза, и, конечно, целесообразно вызвать его в Министерство иностранных дел».
В последние годы правящая партия «Грузинская мечта» приняла ряд законов, которые, по оценке лидеров стран ЕС, противоречат европейским устремлениям Грузии. Эти меры существенно ограничили финансирование независимых СМИ и неправительственных организаций, а также ужесточили правила проведения демонстраций, включая ограничения на акции на тротуарах.
- 28 ноября 2024 года, через месяц после спорных парламентских выборов, премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия «до 2028 года» не будет выносить на повестку вопрос о начале переговоров о вступлении в ЕС.
- После этого начались массовые протесты и их подавление, вслед за чем ЕС приостановил политический диалог с Грузией, заморозил отношения и прекратил финансовую помощь правительству.
- С 6 марта 2026 года вступило в силу решение Еврокомиссии 2024 года о приостановке безвизового режима для обладателей грузинских дипломатических и служебных паспортов.
- 4 ноября 2025 года на саммите по расширению ЕС в Брюсселе было заявлено, что «от статуса кандидата у Грузии осталось только название».
