Глава ЦИК Грузии: страна готова к возможным провокациям в день выборов

В масштабах всей Грузии 4 октября, в день выборов в органы местного самоуправления, будет открыт 3 061 избирательный участок, из которых на 2 284-х голосование пройдет в электронном формате, а на 777 — по «традиционной системе». Об этом сообщил на прошедшей в Центральной избирательной комиссии пресс-конференции председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили.

После парламентских выборов 2024 года оппозиция, а также пятый президент Саломе Зурабишвили критиковали работу как Каландаришвили, так и новых электронных систем голосования. Четыре оппозиционные партии, преодолевшие избирательный барьер, не признали итоги выборов. Две из них не участвуют в местных выборах.

4 октября граждане будут выбирать 2 058 членов 64 сакребуло (городских советов) и 64 мэра. Голосование начнется в 08:00 и завершится в 20:00.

«За избирательным процессом будут наблюдать 28 международных и 27 местных организаций, а также его будут освещать около тысячи представителей 73 СМИ. Среди зарегистрированных международных организаций — представители посольств разных стран, международных структур и избирательных администраций из 21 страны, в том числе из Болгарии, Албании, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Словакии, Черногории, Турции и Молдовы», – сообщает Каландаришвили.

В выборах принимают участие 12 политических партий. В столице за пост мэра будут бороться 9 кандидатов, в остальных 63 муниципалитетах зарегистрировано 112 кандидатов на пост мэров, из которых 4 выдвинуты инициативными группами.

Общее количество избирателей, зарегистрированных на выборы 4 октября, составляет 3 513 818 человек. 3 130 348 избирателей примут участие в голосовании с применением электронных технологий. С запросом о голосовании с использованием переносной урны в избирательную администрацию обратились 60 754 избирателя.

«Счетное устройство в автоматическом режиме подсчитывает голоса и после завершения голосования сразу печатает протокол с предварительными результатами, который через планшет направляется в ЦИК. Это означает, что время публикации предварительных результатов значительно сокращается, и, вероятно, в течение 1–2 часов после закрытия участков будут оглашены первые предварительные данные. Переданные данные будут доступны любому заинтересованному лицу на сайте results.cec.gov.ge», – говорит председатель ЦИК.

Каландаришвили подчеркивает, что электронные устройства не подключены к интернету, «поэтому риска кибервмешательства не существует».

Он также прокомментировал сообщения о возможных провокациях во время выборов.

«Законодательство определяет правила как внутри избирательного участка, так и за его пределами, а также рамки компетенции между ведомствами. В связи с этим, несколько недель назад мы подписали меморандум с Министерством внутренних дел для того, чтобы выборы прошли в безопасной и мирной обстановке. У нас будет тесная координация и сотрудничество, чтобы ни одно противоправное действие не имело места, как минимум было предотвращено, а в случае его свершения были приняты предусмотренные законом меры, чтобы проведению выборов в мирной и безопасной обстановке ничего не угрожало», — заявил Каландаришвили.

Напомним, большая часть прозападной оппозиции призывает граждан отказаться от участия в выборах, которые они считают нелегитимными, и выйти в этот день на протестную акцию для «мирного свержения режима». При этом две крупные оппозиционные партии, «Сильная Грузия – Лело» и «Гахария за Грузию» в выборах участвуют.