Главреда «Сапы» Алину Джикаеву отправили в СИЗО

Замоскворецкий суд Москвы арестовал до 16 июня главного редактора издания о Северном Кавказе «Сапа» Алину Джикаеву по обвинению в даче взятки.

Полицейскому Шамсутдину Шамсутдинову, которому, согласно материалам дела, Джикаева дала взятку, суд назначил домашний арест.

14 апреля в редакции «Сапы» во Владикавказе прошли обыски. Позднее стало известно, что СК возбудил дело против Джикаевой и оперативного дежурного полиции Махачкалы.

Журналистке вменяют дачу взятки, а полицейскому — получение взятки и превышение должностных полномочий.

В Следственном комитете заявили, что Джикаева «получала сведения о происшествиях и оперативной обстановке на территории Республики Дагестан и Республики Северная Осетия-Алания, содержащие персональные данные граждан».

По данным следователей, с 2020 по 2025 год полицейский получил от журналистки более 250 тысяч рублей.

Джикаева не признает свою вину. В редакции отмечали, что издание появилось только в марте 2023 года, поэтому его сотрудники не могут иметь отношения к событиям, происходившим до этого времени.

ТАСС уточняло, что дело против Джикаевой связано с делом против сотрудников телеграм-канала Baza. Прошлым летом главреда и продюсера канала арестовали по делу о покупке криминальных сводок у полицейских.

«Сапа» — сеть независимых новостных телеграм-каналов о Северном Кавказе. Журналисты освещали наводнение в Дагестане, бунт в колонии в Суровикино Волгоградской области, антисемитские погромы в аэропорту Махачкалы, жизнь главы Чечни Рамзана Кадырова и многие другие события региона. У издания есть отдельный проект, освещающий события в самопровозглашённой республике Южная Осетия — «Сапа Цхинвал» (югоосетинские власти не выдали ему аккредитацию).