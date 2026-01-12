Год со дня задержания Мзии Амаглобели: заявление распространили 24 посольства

Исполнился год со дня задержания грузинской журналистки, основательницы изданий «Батумелеби» и «Нетгазети», Мзии Амаглобели. По этому поводу 24 дипломатические миссии, аккредитованные в Тбилиси, распространили совместное заявление в её поддержку.

В документе подчёркивается, что дипломаты вновь подтверждают позицию, изложенную в совместном заявлении от 6 августа 2025 года. Посольства Австрии, Бельгии, Канады, Чехии, Дании, Эстонии, Европейского союза, Финляндии, Франции, Германии, Исландии, Ирландии, Италии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Испании, Швеции, Украины и Великобритании, представляющие страны — члены Коалиции за свободу СМИ, осудили «непропорциональный и политически мотивированный» приговор в отношении Мзии Амаглобели, приговорённой к двум годам лишения свободы.

В заявлении отмечается, что в период длительного предварительного заключения состояние здоровья журналистки, в частности её зрение, значительно ухудшилось.

Дипломатические миссии также заявили, что дело Мзии Амаглобели и давление на издания «Батумелеби» и «Нетгазети» являются примером нарастающего запугивания журналистов в Грузии. По мнению авторов заявления, речь идёт о безнаказанном насилии и правовом преследовании представителей СМИ, что противоречит международным обязательствам страны по защите свободы прессы и свободы выражения мнений.

Посольства напомнили и о заявлении Коалиции за свободу СМИ от 20 декабря 2024 года, в котором осуждаются любые формы запугивания и насилия в отношении журналистов и работников медиа.

Сегодня в Тбилиси запланировано шествие в поддержку Мзии Амаглобели. Участники акции намерены пройти от станции метро «Марджанишвили» до здания парламента Грузии. Протесты у парламента продолжаются ежедневно с 28 ноября 2024 года — несмотря на принятые антимитинговые законы, которые, в частности, ограничивают проведение акций на тротуарах.