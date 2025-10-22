Мзия Амаглобели удостоена премии Сахарова

Основательница и директор изданий «Батумелеби» и «Нетгазети», заключённая журналистка Мзия Амаглобели, удостоена премии имени Сахарова – высшей награды Европейского союза в области прав человека. Имена лауреатов 2025 года объявила председатель Европарламента Роберта Метсола на пленарном заседании парламента в Страсбурге 22 октября. В этом году, помимо Мзии Амаглобели, награды удостоен также белорусский заключённый журналист Анджей Почобут.

Среди финалистов премии имени Сахарова также были журналисты и сотрудники гуманитарных организаций в Палестине и других зонах конфликтов, которых представляют Синдикат палестинских журналистов, Красный Полумесяц и Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (UNRWA), а также сербские студенты.

Премия имени Сахарова «За свободу мысли» была учреждена в 1988 году в честь российского учёного и диссидента Андрея Сахарова и с тех пор стала одним из основных инструментов связей с общественностью Европейского парламента. Премия призвана отметить отдельных лиц, группы или организации, которые отстаивают права человека и свободу мысли во всем мире, а также привлечь внимание всего мира к политическим заключенным, активистам и организациям, подвергающимся преследованиям.

Премия имени Сахарова в разное время присуждалась Нельсону Мандела, лидеру борьбы с апартеидом, первому чернокожему президенту ЮАР (1988), Малале Юсуфзай, пакистанской правозащитнице (2013), российскому оппозиционеру Алексею Навальному (2021), народу Украины (2022) и Жине Махсе Амин, 22-летней иранке, погибшей после задержания иранской «полицией нравов» (2023).

Лауреатам 2025 года будет вручена премия в размере 50 000 евро в Страсбурге 16 декабря.

Ранее в правящей партии «Грузинская мечта» резко отреагировали на присуждение журналистке Мзии Амаглобели премии World Press Freedom Hero, осуждённой за пощёчину полицейскому. В партии объяснили это решение «извращёнными стандартами глубинного государства (Deep State)».