2023 год стал рекордным по числу дел о «финансировании экстремизма» в РФ

Неполный 2023 год уже стал рекордным в России по числу уголовных дел о «финансировании экстремизма», выяснила «Медиазона».

За семь месяцев этого года в российские суды поступило 25 дел по статье о финансировании экстремистской деятельности – больше, чем в полные предыдущие годы. За весь 2022 год суды зарегистрировали 18 дел, за 2021 год – 16.

Больше всего дел в 2023 году завели против тех, кого Генпрокуратура России считает «сторонниками Арестантского уголовного единства (А.У.Е.)», – 12 дел. Остальные дела возбуждены против свидетелей Иеговы, «граждан СССР», националистов и доноров ФБК.

По подсчётам «Медиазоны», за два года с момента признания ФБК экстремисткой организацией, уголовные дела за его финансирование были возбуждены против пятерых человек. Двух из них – москвича Сергея Ширяева и магаданца Алексея Коновалова – оштрафовали на 500 тысяч рублей каждого.

Всего с появления статьи о финансировании экстремистской деятельности дела по ней завели на 157 человек. Большинство из них – последователи церкви свидетелей Иеговы, которых российские власти массово преследуют с конца 2000-х годов. В июне 2022 года Европейский суд по правам человека признал незаконным запрет и преследование в России cвидетелей Иеговы, обязал освободить осуждённых верующих и выплатить им 63 миллиона евро компенсации.