Полиция не разрешила провести в центре Тбилиси митинг памяти Навального — организаторы

Полиция не разрешила провести митинг памяти Алексея Навального у памятника Пушкину на площади Свободы в Тбилиси. Об этом сообщило издание Paper Kartuli со ссылкой на организаторов акции.

Мероприятие состоится, однако пройдет в активистском пространстве Frame в Старом Тбилиси.

«Полиция всё-таки решила запретить нам проводить митинг, посвящённый памяти Алексея, на прежнем месте. В Грузии изменился закон, и хотя наш митинг его не нарушал, мы не собирались перекрывать улицу, а по закону такое мероприятие даже не требует уведомления, но, так как получен отрицательный ответ от полиции, мы понимаем, что можем поставить кого-то из участников под угрозу, если не перенесём встречу. <…> Будем рады видеть всех у нас. В помещении пока запретов на проведение мероприятий памяти нет», — сказано в сообщении организаторов.

«Эхо Кавказа» связалось с Министерством внутренних дел, чтобы уточнить информацию. В случае получения ответа новость будет дополнена.

16 февраля 2026 года — вторая годовщина убийства российского политика Алексея Навального. В 2024 году в российской колонии его отравили эпибатидином — ядом южноамериканской лягушки. К этому выводу независимо друг от друга пришли эксперты из пяти европейских стран, исследовавшие биоматериалы Навального, которые семье политика удалось вывезти за границу после его смерти.

В Грузии недавно вступил в силу новый закон, согласно которому организаторы обязаны заранее уведомлять полицию о проведении акций, в том числе если они проходят на тротуаре. Ранее требование уведомления касалось преимущественно мероприятий, перекрывающих проезжую часть или создающих существенные помехи движению. Новая инициатива «Грузинской мечты» направлена в первую очередь против участников проевропейских акций, которые проводят ежедневные митинги у здания парламента.