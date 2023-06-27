Госдепартамент США заявил, что власти Путина брошен прямой вызов

Ситуация в России остается «динамичной», заявил официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер, отметил необычность недавних событий в РФ.

«Это, безусловно, новая вещь – видеть, что власти президента Путина брошен прямой вызов. Это нечто новое, когда Евгений Пригожин прямо ставит под сомнение обоснование этой войны и указывает на то, что война велась, по сути дела, на основе лжи», – сказал журналистам представитель Госдепартамента.

Как ранее сообщалось, госсекретарь Энтони Блинкен накануне сообщил, что по указанию президента он поручил своей команде взаимодействовать с российской стороной. Это сделано для обеспечения защиты американского персонала, а также всех граждан США в России.



Ранее в понедельник президент Джо Байден заявил, что попытка мятежа российской группировки «Вагнер» против Кремля – это часть борьбы внутри российской системы. По словам Байдена, США и их союзники не имеют этому никакого отношения.