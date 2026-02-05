Сенат ТГУ: процесс объединения университетов должен быть прекращён

Сенат Тбилисского государственного университета считает инициативу «Грузинской мечты» об объединении с Грузинским техническим университетом необоснованной и призывает министерство остановить этот процесс. Данная позиция была утверждена 4 февраля на заседании сената (представительного совета университета) 39 голосами против одного.

В протоколе, опубликованному ТГУ, говорится:

инициатива «объединения университетов не является обоснованной и, соответственно, целесообразной»;

«сенат требует вернуть процесс в академическое пространство, наладить диалог, обеспечить участие представителей университета в изучении вопроса и принять решение с соблюдением принципа автономии»;

«считаем, что процесс объединения двух университетов в нынешнем виде должен быть прекращён и продолжен только при активной коммуникации со всеми сторонами».

В тексте также отмечается, что на сегодняшний день ни одна институция не получила результаты конкретных исследований или какое-либо иное обоснование того, что объединение этих двух университетов приведёт к повышению качества образования и/или научных исследований, либо окажет иное возможное положительное влияние.

«Объединение приведёт к управленческим трудностям в достаточно долгосрочной перспективе, что напрямую отразится на качестве образования. Кроме того, объединение двух университетов неизбежно приведёт к сокращению рабочих мест как среди академического, так и среди административного персонала», - считает сенат.

29 января стало известно, что власти намерены объединить Тбилисский государственный университет (ТГУ) и Грузинский технический университет (ГТУ), в рамках реформы высшего образования. В результате объединённое учебное заведение будет носить название ТГУ и сохранит имя Иване Джавахишвили.

С того дня часть профессорско-преподавательского состава и студенты проводят протестные акции.