Граждане Азербайджана, Турции и Украины могли помогать мигрантам незаконно пересекать границу со стороны Беларуси – польские пограничники

Польские пограничники задержали троих иностранцев – граждан Азербайджана, Турции и Украины – и обвинили их в пособничестве в незаконном пересечении границы с Беларусью. Об этом сообщает польская пограничная служба в своем Twitter-аккаунте.

Кроме того, ведомство сообщило, что 18 октября было зафиксировано 612 незаконного пересечения белорусско-польской границы и задержано 11 мигрантов: 10 человек из Ирака и один из Турции.

Ранее польское правительство приняло законопроект о строительстве капитального забора на границе с Беларусью на фоне миграционного кризиса.

В настоящее время на границе Беларуси и Польши установлено временное заграждение из колючей проволоки. По предварительным данным, строительство капитального забора обойдется польской казне в 1,615 миллиарда злотых (более $400 млн).

В августе границу с Польшей пытались пересечь около трех тысяч мигрантов, с начала сентября таких попыток зафиксировано более 18 тысяч. Второго сентября из-за наплыва мигрантов власти Польши ввели чрезвычайное положение.

Поток мигрантов, в основном из Ирака и других стран Ближнего Востока, которые перебираются в ЕС через Беларусь, резко вырос летом 2021 года. Пограничники Латвии, Литвы и Польши считают, что к этому причастны власти Беларуси, которые за деньги доставляют беженцев в Минск при помощи государственной туристической компании, а затем привозят их на границу.

В конце августа Европейский суд по правам человека потребовал от Польши и Латвии оказать помощь мигрантам: пищей, водой, одеждой, надлежащей медицинской помощью и, если возможно, временным жильем.