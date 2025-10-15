«Грузинская мечта» разработала законопроект, который может ограничить политическую активность людей, связанных с «антиконституционными партиями». Власти идут на этот шаг под предлогом «спасения демократии», в то время как аналитики предупреждают —такие меры превращают политическую систему в инструмент единоличной власти.

Запрет политиков

Грузинский парламент готовится к ускоренному принятию поправок законы, которые ограничат деятельность отдельных политических акторов. Поправки затрагивают законы «О конституционном суде Грузии», «О политических объединениях граждан», Избирательный и Уголовный кодексы.

Согласно законопроекту, люди, связанные с партиями, нарушившими Конституцию, не смогут баллотироваться на выборах, быть членами любой другой партии, создавать новые партии, занимать высокие государственные должности и возглавлять органы, предусмотренные Конституцией.

Действующим партиям запрещается принимать в свои ряды таких людей. Нарушение этого правила приведет к уголовной ответственности и штрафам для самой партии.

Отметим, что 13 мая 2025 года «Грузинская мечта» уже приняла закон, согласно которому Конституционный суд может запретить партию, если ее цель — свержение или насильственное изменение конституционного строя, нарушение независимости или территориальной целостности страны, пропаганда войны и насилия, разжигание вражды по национальному, региональному, религиозному или социальному признаку, а также создание вооруженных формирований. В результате Конституционный суд получил право в упрощенном порядке запрещать и те партии, чьи цели или деятельность схожи с уже запрещенными.

Решение о нарушении Конституции суд будет принимать на основании иска «Грузинской мечты». Эта партия составит список «запрещенных политиков и партий» по материалам 473-страничного отчета парламентской следственной комиссии под руководством Теи Цулукиани. Изначально комиссия изучала предполагаемые преступления «Национального движения» во время их нахождения у власти, а затем расширила расследование до других политических акторов и до 2025 года.

Не только «Нацдвижение»

В «Грузинской мечте» изменения объясняют необходимостью противостоять партиям, которые дестабилизируют политическую систему и препятствуют развитию демократии. По словам грузинского премьера Ираклия Кобахидзе, власти используют конституционные методы, чтобы не дать «деструктивным партиям» мешать формированию здоровой политической системы.

В «Мечте» пока не называют конкретные партии и политиков, против которых будет подан иск — полный список станет известен только после его официального представления в суд.

«Что касается подхода и принципа, то он следующий: все, кто до 2012 года представлял кровавый режим, безусловно, попадут под действие иска.

Также это коснется всех, кто после 2012 года вместе с этой кровавой политической силой участвовал в постоянном саботаже страны», — заявил премьер.

Главный вопрос — кого «Мечта» считает саботажниками. Очевидно, первой под запрет попадет «Единое национальное движение», так как комиссия изначально изучала именно ее деятельность. Однако представители других оппозиционных партий и внепартийные лица неоднократно назывались в «Мечте» «коллективным нацдвижением», что дает повод полагать, что запрет может затронуть почти весь оппозиционный спектр.

«Наш иск не ограничивается «Национальным движением». Некоторые вчерашние члены партии сегодня находятся в других партиях, но они должны понести политическую ответственность из-за своих прошлых преступлений», — заявил спикер парламента Шалва Папуашвили.

Согласно заявлениям, в иск будут включены конкретные лица, которые принимали решения и оказывали влияние на деятельность партии, а также те, чьи действия просто соответствовали целям партии, обвиняемой в нарушении Конституции.

В соцсетях начали публиковать списки бывших членов «ЕНД», которые позже присоединились к «Грузинской мечте». Пользователи сомневаются, что эти лица будут привлечены к ответственности, о которой заявляет партия.

«Будет ли запрещена и «Грузинская мечта»? Ведь 95% «Грузинской мечты» на том или ином этапе были связаны с «Национальным движением». Если я передам список людей, пришедших из «Национального движения» в «Грузинскую мечту», будут ли запрещены и они?», — заявил в интервью Palitra News политолог Гия Хухашвили.

«По пути Гитлера»

«Ассоциация молодых юристов Грузии» (АМЮГ) оценивает предлагаемые изменения как попытку уничтожить политических оппонентов и установить однопартийное, авторитарное правление. Они считают, что запрет на участие в политике людей, связанных с партией, является необоснованной коллективизацией ответственности и нарушает статью 11 Европейской конвенции о защите прав человека (свобода объединений).

«Связь с партией сама по себе не создает ответственности за незаконные действия партии. Человек не может быть наказан только за то, что был связан с запрещенной партией», — говорится в заявлении.

Кроме того, законопроект не ограничивает срок действия запрета — для человека это может означать конец политической карьеры на всю жизнь, что, по мнению организации, непропорционально ограничивает его права. Определение сроков же в «Грузинской мечте» считают нецелесообразным. Авторы законопроекта проводят параллели с нацистской партией Адольфа Гитлера.

«Представим, что нацистская партия запрещена. Целью было бы только аннулирование регистрации или предотвращение реализации нацизма? Конечно, второе. Соответственно, лицам, создававшим нацистскую партию, также запрещали бы политическую деятельность. Если бы события Второй мировой войны развивались иначе, какой срок можно было бы установить для запрета основания партии Гитлером? Конечно, бессрочно, потому что Гитлер никогда не изменил бы своих убеждений. Точно так же сейчас лица, объединившиеся в «коллективное нацдвижение» не изменят своей позиции», — заявил член парламентского большинства Арчил Гордуладзе.

АМЮГ предупреждает, что такие законодательные изменения могут привести к значительной эрозии демократии:

«Граница между защитой демократии и уничтожением политического плюрализма очень тонка».

В оппозиции отмечают, что идею партии невозможно уничтожить, даже если ее официально запретить. Член «ЕНД» Ана Цитлидзе заявила, что после запрета партия продолжит борьбу и будет действовать в новой форме, как только Конституционный суд примет решение:

«В запрете политических партий нет ничего неожиданного. Когда российский оккупационный режим тебя запрещает, когда его главная цель — «Национальное движение», мы только этим гордимся. <…>. Естественно, мы продолжим борьбу, после запрета мы подождем решения конституционного суда, которое мы и так знаем, но все равно формально подождем, и после этого общественность узнает, в какой форме продолжит работать «Национальное движение».

Член «Коалиции за перемены» Гедеван Попхадзе предполагает, что закон может вынудить оппозиционеров искать политическое убежище и создать тем самым риски для большей международной изоляции страны.

По мнению аналитика, директора «Института по изучению России» Давида Дарчиашвили, действия власти в Грузии представляют собой полный отход от принципов современной демократии, основанной на верховенстве права и защите интересов граждан, индивидов и меньшинств.

«То, что хотят власти, то и делают. Сейчас — дискриминация по политическим признакам. Завтра — по религиозным, послезавтра — по сексуальным, потом — возможно, по этническим. Мы идем широкими шагами к тому, что уже было при сталинском и гитлеровском тоталитаризме», — сказал он «Эху Кавказа».

Инициированные законодательные изменения вызывают вопросы и о том, не готовит ли «Грузинская мечта» почву для внеочередных парламентских выборов (одно из главных требований протестующей части общества и международного сообщества), оставляя на политической арене только партии, не представляющие угрозу власти. Ведь в случае победы, у «Мечты» появится аргумент легитимности: в выборах участвовали альтернативные силы. Давид Дарчиашвили не исключает, что все это «тактическая уловка»

«То, о чем я говорил, более серьезно, чем конкретные тактические уловки. Но да, эти тактические уловки тоже имеют значение. Таким образом он может хотеть каким-то образом провести трюк, как любит говорить Бидзина Иванишвили, и соглашаясь на выборы, в то же самое время нейтрализовать любую мало-мальски дееспособную оппозицию. Через трюки он идет к тому, о чем мы уже говорили, к абсолютно единоличной власти».

Подписывайтесь на нас в соцсетях