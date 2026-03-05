В России приговорили к 15 годам колонии задержанного в Абхазии гражданина Румынии

Краснодарский краевой суд приговорил гражданина Румынии Адриана-Давида Керчо к 15 годам в колонии строгого режима по по статье 276 УК («шпионаж»). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Согласно сообщению, суд пришел к выводу, что Керчо пытался вступить в ВСУ и передавал украинским спецслужбам данные о расположении систем ПВО в Сочи.

По версии обвинения, Керчо вышел на связь с Главным управлением разведки Украины (ГУР) в ноябре 2024 года и изъявил желание вступить в «Британский легион». В ФСБ утверждают, что Керчо предложили снять с помощью квадрокоптера позиции российских военных и «безопасный выезд» из России.

О задержании гражданина Румынии «Эхо Кавказа» писало 10 декабря 2024 года со ссылкой на Службу государственной безопасности самопровозглашенной республики Абхазия. В абхазском ведомстве тогда заявили, что он сотрудничал с украинской разведкой; заехал в Абхазию по туристической визе, и по поручению ГУР «должен был снимать военные объекты и базы в республике с помощью дрона».

В апреле 2025 года госагентство ТАСС выпустило пресс-релиз ФСБ, где говорилось, что Керчо задержали уже в Сочи Краснодарского края. «Мы установили, что летом 2024 года этот человек, действуя по указанию украинских служб безопасности, собирал и передавал информацию о местонахождении объектов ПВО в Сочи», – цитировало издание силовиков.

ФСБ указывало, что Керчо 2002 года рождения.

Министерство иностранных дел Румынии подтвердило, что Керчо задержали в Абхазии и затем перевели в Сочи. С момента его задержания дипломаты неоднократно обращались к российской стороне как в Бухаресте, так и в Москве, чтобы оказать помощь своему гражданину, однако российские дипломаты так и не ответили на запросы, цитирует ведомство издание Digi24.

Задержание румынского гражданина произошло на фоне обвинений Совета нацбезопасности Румынии России во вмешательстве в выборы. Румынские спецслужбы утверждали, что ультраправого кандидата в президенты Кэлина Джорджеску, неожиданно победившего в первом туре выборов 24 ноября, поддержал Кремль. Подробности расследования публиковала румынская служба Радио Свобода.



