ФСБ: в сотрудничестве с Абхазией задержаны россияне, планировавшие уехать воевать за Украину

В Сочи задержаны граждане России – отец и дочь, которых подозревают в попытке выехать в Украину для участия в боевых действиях на стороне Киева в составе подразделения, курируемого Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. По информации Центра общественных связей ФСБ России, спецоперация была проведена совместно со Службой государственной безопасности самопровозглашённой республики Абхазия.

По данным спецслужбы, россияне, находясь в Абхазии, «инициативно установили контакт с представителем террористической организации, вербовавшим добровольцев в состав военизированных подразделений ВСУ».

«Получив необходимые инструкции от куратора, злоумышленники осуществляли пособническую деятельность в интересах противника, собирали информацию в отношении действующих военнослужащих Вооружённых сил Российской Федерации и планировали выезд на Украину для участия в боевых действиях против России», – сообщили в ФСБ.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ, предусматривающим участие в деятельности организации, признанной в России террористической.

Абхазские ведомства эту информацию не комментировали.