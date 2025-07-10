Европарламент утвердил очередную резолюцию по ситуации в Грузии, и на этот раз документ называют самым жестким за всю историю. В резолюции по-прежнему не признается легитимность власти «Грузинской мечты», осуждают аресты оппозиционеров. Резолюция призывает к введению санкций, освобождению «политзаключенных» и проведению новых парламентских выборов. Помимо уже известных пунктов, в документ впервые включены положения о предстоящих муниципальных выборах, а также призыв к более жестким санкциям — вплоть до отключения от системы SWIFT. В самой «Грузинской мечте» очередную резолюцию традиционно назвали бессмысленной и политически ангажированной, тогда как оппоненты считают ее победой и «услышанным голосом народа».

От «мечты» к изоляции: что написано в резолюции

9 июля Европарламент утвердил резолюцию по Грузии, основываясь на докладах Европейской комиссии за 2023 и 2024 годы. Документ отражает ключевые проблемы, обсуждаемые международными партнерами последние несколько лет на фоне демократического отката страны. Это первый отчет, посвященный Грузии как стране-кандидату в ЕС. И основное внимание в нем уделено критике «Грузинской мечты».

За резолюцию проголосовали 71% депутатов. В зале присутствовало 686 парламентариев — вопреки заявлениям представителей «Грузинской мечты» о пустом зале.

«Практически в пустом зале автор этого проекта, инициатор — госпожа Раса [Юкнявичене], разговаривала сама с собой», — заявил член партии Давид Матикашвили.

В принятом документе поставлена под сомнение легитимность нынешнего правительства и результаты парламентских выборов 26 октября 2024 года, которые европарламентарии называют «фальсифицированными».

«[Европарламент] считает Грузию государством, захваченным нелегитимным режимом «Грузинской мечты», — говорится в документе.

Как и прежде, резолюция осуждает политические репрессии, аресты оппозиционеров и отсутствие независимой судебной системы. Отдельно критикуется массовое увольнение около 700 госслужащих с декабря 2024 года за их проевропейскую позицию и участие в протестах.

Отмечается, что под управлением «Грузинской мечты» страна фактически откатилась назад по ключевым рекомендациям Еврокомиссии.

Помимо оценок, резолюция содержит конкретные призывы. В частности, она требует освобождения основателя изданий «Нетгазети» и «Батумелеби» Мзии Амаглобели, которая не получает необходимой медицинской помощи и «находится в тюрьме по политическим причинам», а также других политзаключенных.

Европарламент призывает перейти от слов к конкретным действиям — к введению персональных и финансовых санкций против миллиардера Бидзины Иванишвили, а также против лидеров «Грузинской мечты» и приближенных к ней.

Также в документе приветствуется решение Совета ЕС приостановить безвизовый режим для грузинских дипломатов и чиновников. При этом звучит призыв к пересмотру безвизового режима для всей страны.

Европарламент также обратился к Европейской комиссии с просьбой пересмотреть выполнение Соглашения об ассоциации с Грузией в свете нарушений ею обязательств.

Миф о выборах

Европарламент впервые зафиксировал в своей резолюции положение о предстоящих муниципальных выборах в Грузии, запланированных на октябрь 2025 года. В документе эти выборы описываются как «серьезный вызов для любого потенциального участника, ожидающего свободного и справедливого избирательного процесса».

«Такое участие, вероятно, будет использовано самопровозглашенным правительством для легитимации текущего статус-кво», — говорится в документе.

Европарламент отмечает, что для проведения честных выборов необходимо освобождение политических заключенных, в частности политических лидеров и создание условий для независимого, беспристрастного избирательного управления с надежным международным наблюдением.

Ранее, «Грузинская мечта» заявила, что впервые за 20 лет не пригласит авторитетную наблюдательную миссию БДИПЧ/ОБСЕ наблюдать за муниципальными выборами.

Между тем, до голосования остается всего три месяца, однако в грузинской оппозиции продолжается раскол по вопросу участия в них. Некоторые партии, такие как «Гахария — За Грузию», «Лело» и «Гирчи», уже объявили о намерении участвовать в выборах 4 октября. В то же время восемь проевропейских партий выступают за бойкот, утверждая, что таким образом не будет легитимирован «режим «Грузинской мечты», который, по их мнению, ведёт избирательный процесс в условиях далеких от демократических стандартов.

Обе оппозиционные группы ждали позиции по этому вопросу пятого президента Грузии и лидера «Платформы сопротивления» Саломе Зурабишвили, которая до этого не раз призывала к единству оппозиции.

9 июля Зурабишвили выступила с критикой процесса, назвав предстоящие выборы «мифом». По ее словам, выборов как таковых нет — есть лишь тема, навязанная «Грузинской мечтой» для разделения оппозиции.

«Мы находимся в театре абсурда, где все играют свои роли так, что между двумя сторонами идут оскорбления, ругань, буллинг и прочее», — сказала пятый президент Грузии.

Зурабишвили подчеркнула, что выборы не будут восприняты как легитимные грузинским народом, а раскол внутри оппозиции и ослабление протестного движения только усиливаются.

«Партии, которые выступают за участие, не заявляют, что их цель — победить режим или хотя бы ослабить его. Я не знаю, в чем их цель.<...>. Ничего реального они не добьются в этой борьбе, которая должна быть нашей общей борьбой».

При этом она также раскритиковала и кампанию за бойкот, назвав ее «абсурдом», так как не существует примеров, когда бойкот приносил бы победу. Зурабишвили призывает сосредоточиться на усилении протестных акций, считая, что именно это является более эффективным способом борьбы за демократию.

Банковский удар

Европарламент вновь обратился к странам-членам ЕС с призывом рассмотреть расширение санкций против «Грузинской мечты». Помимо уже действующих мер, в резолюции предлагается ввести дополнительные ограничения, включая отключение Грузии от международной системы межбанковских расчетов SWIFT, а также секторальные санкции, «направленные на прекращение источников доходов и финансовых потоков режима «Грузинской мечты».

Национальный банк Грузии в ответ заявил об отсутствии оснований для таких мер. В заявлении говорится о соответствии грузинской финансовой системы международным санкционным стандартам.

«Уровень соответствия международным стандартам в части противодействия отмыванию денег — высокий, что подтверждается также оценками Комитета экспертов Совета Европы (MONEYVAL).

Кроме того, усилия Национального банка по сближению финансовой системы и законодательства с европейскими регуляциями получают стабильную положительную оценку. Система отличается высокой прозрачностью, и соответственно, растет доверие инвесторов. Учитывая все вышесказанное, мы заявляем, что нет оснований для отключения грузинской финансовой системы от SWIFT», — заявляют в Банке.

Тем не менее, глава института «Европа-Грузия» Георгий Мелашвили считает заявление Национального банка преждевременным и разделяет мнение, что отключение от SWIFT в данном случае — прежде всего политическое решение.

«Если (не дай Бог!) решение об отключении Грузии от SWIFT все же будет принято, это будет именно политическое решение, так же, как это произошло в случае с Россией и Беларусью. Никакие оценки MONEYVAL или других бюрократических структур не смогут предотвратить подобное решение. Очень надеюсь, что до этого не дойдет, но вся ответственность за возможное политическое решение будет лежать исключительно на партии «Грузинская мечта», — подчеркивает он.

«Резолюции пишутся за деньги»

Каждый раз, когда Европарламент рассматривает критическую резолюцию в адрес «Грузинской мечты», представители власти, легитимность которой не признается оппозицией, пятым президентом и значительной частью грузинского общества, резко ее отвергают, называя «бессмысленной» и не имеющей силу. Несмотря на то что резолюции Европарламента не обязательны к исполнению, они все же отражают позицию стран-членов ЕС.

«Это очередная, если не ошибаюсь, седьмая абсолютно позорная резолюция Европарламента. <...>. Шантаж грузинского народа за то, что он не вернул к власти коллективное «Единое национальное движение» — позорно. Шантажировать народ за его выбор — стыд и позор», — заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

Генеральный секретарь партии Каха Каладзе пошел дальше, утверждая, что такие резолюции «пишутся за деньги».

«У этих резолюций нет абсолютно никакой цены. <...>. О какой резолюции идет речь, если нам говорят, что Саакашвили должен быть освобожден? То же самое касается госпожи Мзии Амаглобели. Мы прямо видели, как она ударила полицейского и какое преступление совершила. То есть речь идёт о заявлениях, наполненных ложью», — заявил Каладзе.

Некоторые представители «Грузинской мечты» перешли к персональным нападкам. Так, Ираклий Заркуа обвинил одного из инициаторов резолюции, депутата Европарламента Расу Юкнявичене, в том, что она «убежденная коммунистка» и призвал ее «оставить страну в покое».

В то же время оппозиционные силы приветствуют резолюцию и называют ее «отражением голоса грузинского народа». Лидер «Дроа» и «Коалиции за перемены» Элене Хоштария, назвала документ «большой победой нашей национальной борьбы», подчеркнув, что он содержит не только критику режима «Грузинской мечты», но и конкретные предложения по санкциям.

«Европарламент принял важнейший документ, в котором содержится двухлетняя оценка, и вынес вердикт как «Грузинской мечте», так и выразил мощную поддержку народу. <...>. В этой резолюции также говорится о конкретных карательных мерах против «Грузинской мечты», достаточно болезненных. Европа выражает готовность к действиям», — заявила Хоштария.

Лидер партии «Лело» Саломе Самадашвили добавила, что признание Европарламентом режима нелегитимным и необходимости санкций, усиливает давление на власть в Тбилиси. По ее словам, если не произойдут политические изменения, Грузии грозит не только заморозка процесса вступления в ЕС, но и возможность потери безвиза. Самадашвили также отмечает, что резолюция особенно важна на фоне предстоящего 15 июля обсуждения политики в отношении Грузии на уровне Европейского совета:

«Перед этой крайне важной, я бы сказала, исторической дискуссией, четкая фиксация политических позиций Европарламента по таким вопросам, как признание режима Иванишвили нелегитимным, необходимость введения санкций против него и усиленная поддержка грузинского народа, имеет для нас большое значение».

Уже на следующей неделе в Брюсселе соберутся министры иностранных дел стран Евросоюза, чтобы обсудить возможные конкретные шаги в отношении Грузии.

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