Премьер-министр Ираклий Кобахидзе дал понять, что правительство не собирается выполнять рекомендации Еврокомиссии, несмотря на то, что это влечет за собой риск утраты безвизового режима с ЕС. И власть уже начала готовить граждан к этому сценарию.

— Повторяю, это не экзистенциально, — невозмутимо повторял премьер-министр Ираклий Кобахидзе, отвечая на вопрос журналистов о том, насколько серьезен риск отмены безвизового режима с ЕС для граждан Грузии:

— Это ведь не только комфорт для путешествия в Европу, это легкость и доступность в получение европейского образования, способ подзаработать, воссоединиться хотя бы на короткое время семьям, члены которых вынуждены были эмигрировать в поисках достойно оплачиваемой работы для содержания то же семьи, — перебивая друг друга, допытывались они.

Кобахидзе, в свою очередь, тоже недоумевал: что непонятного в том, что власти отказываются выполнять восемь рекомендаций, которые накануне в письме направила Еврокомиссия в Тбилиси?

«В Москве тоже, когда был Советский Союз, без аргументов что-то требовали. Нам нужны аргументы по всем вопросам. Если не выполняешь, наказывают. Чем отличается Брюссель от Москвы? Брюссель не должен становиться как советская Москва… Если вопрос встанет так: мир и стабильность — или визовая либерализация, мы преимущество отдадим миру и стабильности, это выбор грузинского народа».

— Мир и стабильность, мир и стабильность, в том числе семейные ценности — продолжал Ираклий Кобахидзе, — с визой или без виз — это неэкзистенциальный вопрос. Но то, что они [ЕС] предлагают, желая нарушить наш мир, стабильность — это экзистенциальные вопросы, поэтому, когда экзистенциальный вопрос противостоит не экзистенциальному вопросу, естественно ты должен отдать предпочтение экзистенциальному вопросу, заключил премьер-министр.

И заодно напомнил, что Бидзина Иванишвили не боится санкции:

«Это все увидели, когда безосновательно человеку заморозили два миллиарда. Это для Европы непристойно. Это результат влияния Deep state — и эта ситуация, естественно, трагична».

На то, что в этом месте Ираклий Кобахидзе был более эмоционален. обратила внимание один из лидеров Федералистов Тамар Черголеишвили:

«Для этого шута–злодея экзистенциальный вопрос — только имущество Бидзины», — написала она на своей странице в соцсети.

Оппонентов власти возмутил, тот факт, угрозой стабильности в «Грузинской мечте» сочли те пункты, под которым 8 лет назад, получая безвизовый режим для страны, там подписались от имени грузинского народа. В частности, о защите и обеспечении фундаментальных прав человека, в том числе и для ЛГБТ — сообщества. Власти интерпретируют эти призывы как посягательство «на самое святое для грузинского человека». Эту тему раскрыл спикер парламента Шалва Папуашвили:

«Брюссель нам говорит, чтобы мы следовали ложной идеологии и сказали, что мужчина может стать женщиной — на самом деле об этом речь, а наш закон говорит, что мужчина не может стать женщиной, женщина не станет мужчиной. Что ложной идеологией нельзя промывать мозги в детсадах, школах и университетах и так далее. Это то же самое, если Брюссель потребовал бы от нас признать, что Земля плоская».

Папуашвили обвинил ЕС в нарушении международного права, сочтя таковым решение отменить безвизовый режим для представителей власти.

Вопрос журналиста, что выберут граждане Грузии, законы «Грузинской мечты» или безвизовый режим с ЕС, Папуашвили счел «ложной дилеммой»

В оппозиции такой ответ власти на обращение Еврокомиссии был ожидаем. Но, как заявил один из лидеров «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе, Кобахидзе превзошёл себя.

Представитель «Нацдвижения» Анна Цитлидзе обратила внимание на еще одно сегодняшнее заявление премьер-министра: в скором времени власть намерена обратиться к Конституционному суду с призывом запретить «радикальные оппозиционные силы», то есть те, которые по итогам прошлогоднего парламентских выборов прошли в парламент, но отказались признавать легитимность выборов.

«Для нас не имеет значения, что скажет так называемый премьер-министр, которому страшно выйти на улицу одному. «Национальное движение» уже 13 лет под угрозой Иванишвили. Он пытается убить евроинтеграцию в стране и идею свободы. Но несмотря на многолетние попытки, «Национальное движение» борется, являясь одной из важнейших составляющих сопротивления. Каждый лидер «Национального движения» понимает, какую борьбу мы ведем, и несмотря на решения власти, мы останемся на передовой и будем бороться до конца против режима», — заявила Анна Цитлидзе.

Около 40 неправительственных организаций также возлагают ответственность «за создание угрозы безвизовому режиму» на «правительство Иванишвили». НПО призывают основателя и почетного председателя «Грузинской мечты» прекратить «саботаж европейских выборов и Конституции Грузии».

«Мы считаем, что такое предупреждение Европейского Союза — это сигнал как правительству Иванишвили, так и обществу в целом: нам ясно, что европейская семья не потерпит игнорирования демократических ценностей. Это последнее предупреждение, призывающее изменить разрушительный курс, отдаляющий нас от Европы. Мы подчёркиваем, что грузинские неправительственные организации, как и абсолютное большинство нашего общества, остаются непоколебимыми сторонниками евроинтеграции Грузии. Мы продолжаем бороться за ценности, которые связывают нас с Европой не только на бумаге, но и по сути», — говорится в совместном заявление НПО.

Проевропейские силы и гражданский сектор намерены в эти дни усилить акции протеста, а также начать кампанию в регионах, чтобы противостоять антиевропейской пропаганде властей и донести истинный суть требований Еврокомиссии до граждан Грузии, более 80% которых за евроинтеграцию страны.

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