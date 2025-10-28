«Грузинская мечта» требует объявить неконституционными три оппозиционные объединения

Правящая партия «Грузинская мечта» подала конституционную жалобу с требованием признать неконституционными три оппозиционные партии: «Единое национальное движение», «Коалицию за перемены» и «Сильную Грузию – Лело». Об этом сообщил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

Партию «Единое национальное движение» основал экс-президент Михаил Саакашвили, «Коалицию за перемены» – бывшие члены его команды Ника Гварамия и Ника Мелия, «Сильную Грузию – Лело» – бизнесмены Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.

Согласно данным ЦИК, на парламентских выборах 2024 года избирательный порог преодолели четыре партии. Трое из них бойкотируют работу парламента, считая результаты выборов сфальсифицированными. «Грузинская мечта» не подала жалобу в Конституционный суд только против одной – партии «Гахария – за Грузию», которая 28 октября начала парламентскую деятельность.

«Доказательства подтверждают, что соответствующие политические партии практически в непрерывном режиме отвергают как внутреннюю, так и внешнеполитическую легитимность действующего правительства и правящей партии, а значит – и их конституционность.

Тем самым эти партии признают, что одна из сторон – либо они, либо правящая партия – неизбежно должна быть признана неконституционной. В нашей жалобе представлены доказательства того, что именно эти политические силы движимы неконституционными целями», – заявил Папуашвили.

По его словам, пока нет необходимости запрещать такие партии, как «Дроа», «Гирчи – больше свободы», «Стратегия Агмашенебели», «Европейская Грузия», «Федералисты» и «Республиканская партия». Однако Папуашвили добавил, что вопрос о признании их неконституционными может быть поднят позднее, если эти партии «приобретут существенное влияние на политический процесс».