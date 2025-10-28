Партия экс-премьера Гахария впервые присутствует на заседании парламента

Партия «Гахария – за Грузию» экс-премьера Георгия Гахария прекратила бойкот парламента XI созыва. Представители оппозиционной силы впервые присутствуют на пленарной сессии законодательного органа.

Депутат Георгий Шарашидзе заявил, что его партия «начинает новый этап борьбы с насильственным режимом «Грузинской мечты».

«Наш приход в парламент не означает признания или непризнания его легитимности», – сказал он.

По словам Шарашидзе, партия сделает всё, чтобы «голос грузинского народа и иное мнение, которое до сих пор не звучало в парламенте, были услышаны в этом зале и с этой трибуны».

На сегодняшнем заседании присутствуют 93 депутата. Ранее у «Грузинской мечты» и формально отделившихся от неё «Силы народа» и «Европейских социалистов» было 89 мест из 150.

Спикер парламента Шалва Папуашвили приветствовал решение партии Гахария, заявив, что её представители «признали волю народа».

Решение партии раскритиковали в оппозиционном «Едином национальном движении». По словам Ираклия Павленишвили, «Георгий Гахария – человек, который является хроническим предателем».

На выборах 26 октября прошлого года, согласно данным ЦИК, победу с результатом 54 % голосов одержала правящая партия «Грузинская мечта», получившая большинство мест в парламенте. Четыре оппозиционные партии, преодолевшие избирательный барьер, а также президент Саломе Зурабишвили заявили о фальсификации итогов голосования.

По данным ЦИК, места в парламенте получили: «Коалиция за перемены» – 19 мандатов, «Единство – Национальное движение» – 16, «Сильная Грузия» – 14 и «Гахария – за Грузию» – 12. Лишь последняя спустя год решила прекратить бойкот и вернуться к парламентской деятельности.

Сам Гахария, находящийся под угрозой уголовного преследования, не возвращается в Грузию из Германии.

Ранее парламент прекратил полномочия Георгия Гахария и ещё 11 членов его партии, утвердив мандаты 12 новых депутатов, идущих далее по партийному списку. Одна из них – Русудан Тевзадзе – отказалась от начала работы в парламенте.