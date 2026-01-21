Грузинская телеведущая Эка Мишвеладзе идет в политику

Телеведущая Эка Мишвеладзе покидает телеканал «Пирвели» и переходит в политику. Журналистка подтвердила распространенную грузинскими СМИ информацию, во время прямого эфира на уже бывшей её работе.

«Нужно что-то новое, я имею в виду новый этап борьбы. Я больше вижу себя именно на этом этапе борьбы… Борьба, о которой я говорю, нуждается в большем возрождении, надежде. Ей нужно больше веры. Я хочу внести в нее определенный вклад, и я думаю, что смогу это сделать… Я вложу в это все свои силы, энергию и страсть до конца», — сказала Эка Мишвеладзе.

По ее словам, она еще не решила, к какой партии присоединится, хотя отметила, что у нее запланированы «определенные встречи» и «переговоры».

Эка Мишвеладзе стала сотрудницей телеканала «Пирвели» в 2020 году. До этого она вела политическое ток-шоу на Общественном вещателе, еще раньше – новостную программу на том же канале.