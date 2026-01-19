19 января, в день Крещения Господня в Грузии завершаются мирские и церковные праздники первого месяца нового года. Именно к этому дню архиепископ Якоб Бодбийский (Иакобишвили) предложил властям позвать на переговоры оппозицию. Представитель синода ГПЦ выразил готовность к посредничеству в этом процессе. К такому предложению оказались не готовы как в правящей «Грузинской мечте», так и в оппозиции.

«В этот великий день я поздравляю наше правительство и армию, я поздравляю нашу оппозицию», - с этими словами архиепископ Якоб начал свою проповедь после службы, приуроченной ко дню Крещения Господня. Не забыл священнослужитель и о тех участниках прозападных акции протестов, которые после 28 ноября 2024 года каждый вечер собираются на проспекте Руставели у здания парламента в Тбилиси

«Поздравляю и тех наших людей, которые бегают по улицам, хотя я действительно не знаю, почему они бегают и чего хотят, но давайте все вместе сделаем одно великое грузинское дело», - продолжил священнослужитель Якоб, предложив посредничество в этом «целиком грузинском деле»: в примирении «Грузинской мечтой» с оппозицией.

«Давайте хотя бы позовем их и поговорим с ними. Давайте позовем их вместе - правительство и церковь. Сколько лет мы их зовем – давайте примиримся, давайте примиримся, но каждый раз кто-то выскакивает вперед», - сказал митрополит Якоб, напомнив, что суть христианства в прощении и примирении.

«Владыка Якоб и в целом духовенство не должны делать политических заявлений на таком уровне, - ответил священнослужителю вице-спикер парламента Гия Вольский, - и не должны обвинять ни одну из сторон, независимо от их политических взглядов. Обе стороны должны быть призваны к единству и к тому, чтобы избежать суда над страной, как говорится в "Отче наш"».

Там же депутат «Грузинский мечты» Гия Вольский не удержался и вспомнил старую обиду на другого оппозиционно настроенного священнослужителя. Назвал он и причину непримиримости к политическим оппонентам.

«Архимандрит Кварацхелия обвинил меня в том, что я, видимо, не знаю «Отче наш». Очень плохо, будь то архимандрит или епископ, священнослужитель или мирянин, независимо от конфессии, не видит коварного плана, который был разработан против Грузии, и одним из серьезных актов, одной из серьезных тенденций в этом коварном плане является раскол общества. Разногласия следует обсуждать в парламенте, а не на улицах, особенно если люди бросают коктейли Молотова. Нельзя вставать на сторону бросающего коктейли Молотова и говорить, что правительство разорвало общество на части», — заключил Вольский.

В оппозиционных партиях не стали всерьёз рассматривать призыв архиепископа Якоба. Он давно зарекомендовал себя как сторонник правящей партии и приближенное лицо отправленного недавно в тюрьму бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили.

В оппозиционных партиях сконцентрированы на разработке плана действий. Лидер партии «Гирчи — больше свободы» Зураб Джапаридзе заявил, что в гражданских кругах и политических группах продолжаются обсуждения с целью согласования новых подходов и правил игры, и что скоро этот общий план действия будет обнародован.

Идею единства больше всего поддерживают в «Нацдвижение», в партии находящегося в заключении третьего президента Михаила Саакашвили, говорит представитель партии Лаша Парулава.

«Демократическая оппозиция едина в двух главных требованиях. Первое — освобождение политзаключённых, прекращение репрессий и террора; второе — проведение новых, свободных и справедливых выборов без российского режима», — заявил член «Единого национального движения».

«Несмотря на репрессии, террор, наличие политзаключённых в тюрьмах и гонение политических лидеров, мы продолжаем борьбу. Независимо от того, что нам противопоставит «Грузинская мечта» и режим Иванишвили, очевидно, что ресурс существует у грузинского народа. Необходимо переходить к действиям, чтобы режим Иванишвили увидел на проспекте Руставели единый грузинский народ. Это станет главным фактором не только его отступления, но и его поражения», - заявил Парулава и там же добавил: «Демократическая оппозиция едина в двух главных требованиях. Первое – освобождение политзаключённых, прекращение репрессий и террора; второе – проведение новых, свободных и справедливых выборов без российского режима».

В ответ из «Грузинской мечты» оппозиционным партиям посоветовали не спешить с объединением, ведь правящая партия направила иск в Конституционный суд с требованием о запрете трех партии: «Нацдвижение», «Сильная Грузия - Лело» и «Ахали». Глава парламентского комитета по вопросам евроинтеграции Леван Махашвили склоняется к мнению, что ответ КС парии власти будет положительным:

«Вот уже около 13 лет общество слышит одни и те же сказки об эфемерных оппозиционных группах, поэтому я бы не стал обращать на них особого внимания. Предстоит очень важный конституционный процесс, в ходе которого общество услышит разговоры о запрете подобных преступных партий, и мы будем настаивать на этом. Этот процесс наглядно покажет, что независимо от того, какую конфигурацию они выберут, какой цвет или название им дадут, они не смогут смыть с себя тяжелое прошлое», – заключил депутат Леван Махашвили.

Олигархия везде?

Игнорирование выбора более миллиона избирателей противоречит демократическим принципам, сказали в ответ в партии «Сильная Грузи - Лело», деятельности которой грозит запрет. Представитель партии Георгий Сиоридзе напомнил, что в совокупности за оппозиционные партии на парламентских выборах 2024-го проголосовало большинство избирателей, однако это не отразилось на представленных ЦИК итогах (по официальным данным оппозиционные партии в целом набрали 956,860 голосов).

«Грузия, к сожалению, все больше напоминает Россию, Беларусь, Туркменистан и другие диктатуры. После объявления результатов сфальсифицированных выборов 2024 года, на которых оппозицию поддержали около миллиона человек, «Грузинская мечта» совершенно бесстыдно заявляет этим людям, что у них не должно быть выбора, что нужно запретить их любимые партии, и в то же время, когда речь заходит о какой-либо консолидации и объединении оппозиции, они говорят, что умножение на ноль равно нулю. Своей собственной математикой они бросают пыль в глаза жертвам пропаганды «Грузинской мечты» и неинформированным избирателям», — возмущается оппозиционер Сиоридзе.

Ведущие оппозиционные партии, которые попали в парламент - «Ахали», «Нацдвижение» и «Сильная Грузия - Лело», но не вошли в него, стали объектами ярой критики внутри самой оппозиции. Более «агрессивно» эту критику ведет один из лидеров «Федералистов» Тамар Черголеишвили. Днем ранее она обрушилась на Михаила Саакашвили из-за поста, в котором он интересовался, на кого делают ставки в будущем правительстве после победы единой оппозиции, конечно же, во главе с «Нацдвижением». Постскриптум Саакашвили о том, что сам он ни к какой должности в Грузии не стремится, ичто у него высокая должность в Украине, не убедили в искренности Черголеишвили бывшего соратника - Саакашвили.

«То, что вы видите по телевизору — на какую тему поднимается кампании – все это не аутентично и является результатом коррупции на телевидении. Вот, то, что происходит сейчас, когда нас спрашивают о «единстве», — это куплено и на самом деле служит для дискредитации оппозиции, для доказательства её некомпетентности. Если у Саакашвили и есть деньги, он тратит их не на укрепление собственной партии, а на неискреннюю телевизионную программу, цель которой показать, что без Саакашвили оппозиция – ничто», - пишет Тамар Черголеишвили, убежденная в том, что лишь «сильная демократическая альтернатива свергнет авторитарный режим», и что ее партия именно к этому и стремится.

Открыть честную дискуссию предлагают и лидеры «Гирчи», придерживающейся либертарианских принципов. Один из партийных лидеров, Александре Раквиашвили посвящает этому длинный пост. В нем он опровергает расхожее среди части прозападной оппозиции мнение о том, что путем выборов невозможно победить автократическое правление «Грузинской мечты»

«Таким образом, те, кто отказывается от участия в выборах, либо по собственному незнанию, либо сознательно, помогают Иванишвили удерживать власть. Однако проблема не только в этом. Главная проблема, из-за которой «Грузинская мечта» до сих пор находится у власти, носит поверхностный характер – оппозиция никогда не пользовалась такой поддержкой, чтобы ни у кого не возникало сомнений в том, на чьей стороне большинство избирателей», - пишет Раквиашвили. Нику Гварамия и Нику Мелия, лидеров бывших соратников Саакашвили, он называет в этом процессе «главными аферистами». И заключает:

«Если кто-то действительно обеспокоен успехом оппозиции, давайте начнем публичную дискуссию. Давайте соберем всех, кто не боится говорить, сядем за один стол, включим прямую трансляцию и публично поделимся накопившимися обидами и планами на будущее. Те, кому нечего скрывать, не боятся говорить, а те, кто уклоняются от разговора, — главная проблема оппозиции и главный оплот «Грузинской мечты»», - пишет Александр Раквиашвили.

Но на его предложение никто не отозвался.

