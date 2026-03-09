Грузинским фигуристам вручили Ордена чести — награду получила и Этери Тутберидзе

Грузинские власти наградили Орденами чести фигуристов, выступивших на зимних Олимпийских играх в Милане.

Напомним, в командных соревнованиях сборная Грузии остановилась в шаге от пьедестала, заняв четвёртое место. В парном катании Лука Берулава и Анастасия Метёлкина завоевали серебро — первую медаль в истории Грузии на зимних Олимпиадах.

Церемония награждения прошла в президентском дворце Орбелиани. Ордена Чести спортсменам, тренерам и представителям федерации по представлению премьер-министра Ираклия Кобахидзе и спикера парламента Шалвы Папуашвили вручил президент Михаил Кавелашвили, избранный коллегией, преимущественно состоящей из представителей партии «Грузинская мечта». Завоевание медали на зимней Олимпиаде они назвали «чудом».

За «исторические спортивные достижения» Орденами чести были награждены:

фигуристы Анастасия Губанова, Ника Эгадзе, Лука Берулава и Анастасия Метёлкина;

глава Федерации фигурного катания Грузии Мариам Гиоргобиани;

судья Саломе Чигогидзе;

российские специалисты — тренер Ники Эгадзе Этери Тутберидзе и тренер пары Берулава/Метёлкина Павел Слюсаренко.

Тутберидзе и Слюсаренко на церемонии не присутствовали «по определённым причинам».

Грузинский премьер также сообщил, что Берулава и Метёлкина получат от государства по 500 тысяч лари (около $182 000), а все участники зимних Олимпийских и Паралимпийских игр — по 50 тысяч лари (около $18 200).