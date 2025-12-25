Активист Росто Зарандиа утверждает, что мэрия Зугдиди оштрафовала его на 2000 лари за нанесение надписи MEGOBARI Act на «пастбище» в Анаклия. Сотрудники мэрии вручили ему протокол о нарушении по месту жительства в муниципалитете Зугдиди.

«Указанное лицо использовало государственный земельный участок в селе Дидинедзи без права пользования», — говорится в протоколе.

Росто Зарандиа планирует обжаловать решение.

13 ноября он вырезал на пастбище в Анаклии с помощью трактора геоглиф длиной 380 метров MEGOBARI Act.

MEGOBARI Act – это инициированный США законопроект, который предусматривает санкции против лиц, ответственных за откат демократии в Грузии и продвижение интересов России, Китая и Ирана. В то же время, в случае корректировки внешнеполитического вектора страны, законопроект предусматривает обязательство США по тесному сотрудничеству с Грузией.