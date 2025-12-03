Лидер большинства в Сенате США, сенатор Джон Тун (республиканец), отклонил просьбу нижней палаты – спикера Палаты представителей, также республиканца, конгрессмена Майка Джонсона, о включении MEGOBARI act в Закон об авторизации оборонны (NDAA), сообщает The Hill. По данным источников издания, спикер Джонсон обратился к Джону Туну с личной просьбой в прошлом месяце, что для этих источников стало «неожиданностью», хотя и «приветствовалось».

The Hill пишет, что, согласно тем же источникам, лидер большинства в Сенате уже во второй раз за последние три месяца блокирует инициативу о включении MEGOBARI act в закон об авторизации. Издание описывает MEGOBARI act как «санкционный законопроект, направленный против пророссийских и антидемократических чиновников в Грузии».

Американское издание, опирается, как оно само заявляет, на информацию двух человек, работающих помощниками у неназванных конгрессменов. Один из помощников сказал изданию:

«Мы думали, что законопроект провалился, поскольку Тун уже заблокировал его в сентябре. В последний момент, по просьбе спикера, мы изо всех сил старались включить его в NDAA, но не смогли преодолеть сопротивление Туна», — и добавил: «Он просто выразил категорический отказ».

В офисах Джонсона и Туна отказались от комментариев. Издание пишет, что «Тун ранее заблокировал включение «Закона о друзьях» в Закон о национальной обороне по просьбе сенатора от Оклахомы Маркуэйна Маллина, заблокировал включение MEGOBARI Act в NDAA, чем разочаровал двухпартийных сторонников законопроекта».

Международное новостное агентство Reuters сообщает, что сооснователь техасской нефтяной компании Frontera Стив Никандрос ведёт частные коммуникации с членами Конгресса США, лоббируя интересы «Грузинской мечты» - Маллин и Frontera неоднократно пересекались в прошлом.