Грузинский МИД назвал причину включения страны в список США с визовым залогом

Министерство иностранных дел Грузии связывает введение Государственным департаментом США новых правил выдачи виз для граждан Грузии с высоким уровнем нарушений визовых условий. Об этом грузинской службе Радио Свобода сообщили в пресс-службе ведомства.

«К сожалению, это связано с высоким уровнем нарушений визовой политики США со стороны граждан Грузии, о чём было разъяснено американской стороной», - заявили в ведомстве, добавив, что если граждане будут соблюдать визовые правила, «это даст Грузии возможность продолжить работу с американской стороной по данному вопросу».

Государственный департамент США решением от 18 марта определил ещё 12 стран, граждане которых при получении визы категории B1/B2 — туристической и деловой — будут обязаны внести обязательный денежный залог. В их числе оказалась и Грузия. Таким образом, общее число стран, на которые распространяется это ограничение, достигло 50.

В этот список не входит ни одна из соседних стран Грузии – ни Армения, ни Азербайджан, ни Россия, ни Турция.

Для этих 50 стран, включая Грузию, получение визы категории B1/B2 будет возможно при условии внесения «обязательной гарантии» в размере 5, 10 или 15 тысяч долларов США. Эта сумма будет возвращена гражданину в случае соблюдения визовых условий.