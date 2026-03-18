США внесли Грузию в список стран с обязательным визовым залогом до $15 тысяч

Государственный департамент США решением от 18 марта определил ещё 12 стран, граждане которых при получении визы категории B1/B2 — туристической и деловой — будут обязаны внести обязательный денежный залог. В их числе оказалась и Грузия. Таким образом, общее число стран, на которые распространяется это ограничение, достигло 50.

Решение принято на фоне попыток правящей в Грузии «Грузинской мечты» восстановить стратегическое партнёрство с Вашингтоном, приостановленное администрацией Джо Байдена в конце 2024 года. В последние недели представители грузинских властей провели встречи в США, в том числе с сотрудниками Госдепартамента и членами Конгресса.

Новое правило вступит в силу со 2 апреля 2026 года. Размер залога составит $5 000, $10 000 или $15 000 — в зависимости от индивидуального решения, принятого на консульском собеседовании. Если путешественник соблюдает визовые условия и вовремя возвращается домой, деньги ему возвращают. Вернут залог и в том случае, если виза так и не была использована.

Цель нововведения — не допустить, чтобы иностранные гости оставались в США дольше положенного срока. Государственный департамент подчёркивает, что речь идёт о «странах с высоким риском».

В ведомстве меру обосновывают экономией для налогоплательщиков: депортация одного нелегального мигранта обходится в среднем в $18 000, а расширение программы залогов позволит ежегодно экономить до $800 млн.

Помимо Грузии, в новый список вошли Камбоджа, Эфиопия, Гренада, Лесото, Маврикий, Монголия, Мозамбик, Никарагуа, Папуа-Новая Гвинея, Сейшельские острова и Тунис. Среди стран, ранее включённых в программу, — Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан.

В список из 50 стран не входит ни одно соседнее с Грузией государство — ни Армения, ни Азербайджан, ни Россия и ни Турция.

Грузинская служба Радио Свобода пытается уточнить информацию в Государственном департаменте: после введения изменений придётся ли вносить указанный залог всем заявителям в обязательном порядке, или же это будет решаться консулом в индивидуальном порядке.

На сайте ведомства также указано:

Заявители должны вносить залог исключительно после того, как консульский офицер даст им соответствующее указание;

Залог не гарантирует выдачу визы;

Если кто-либо оплатит сбор без указания консульского офицера, средства возврату не подлежат.

Согласно данным Иммиграционной и таможенной службы США (ICE) за 2024 год, за один год иммиграционная служба США депортировала из страны 833 граждан Грузии.