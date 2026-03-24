Грузинский оппозиционер Элене Хоштария приговорена к полутора годам заключения

Лидера оппозиционной партии «Дроа» Элене Хоштария, обвинённую в повреждении предвыборного баннера мэра Тбилиси Кахи Каладзе, приговорили к 1 году и 6 месяцам лишения свободы. Срок заключения отсчитывается с 15 сентября 2025 года, поэтому примерно через год он истечёт.

Сама Элене Хоштария не присутствовала на судебном заседании, как и ни на одном из предыдущих слушаний по этому уголовному делу.

Судья Георгий Арвеладзе зачитал в зале суда письмо Хоштария, в котором говорится: «Я не признаю ни одну ветвь власти, в том числе и суд, поэтому не являюсь».

Она также отказалась представить своё последнее слово в письменной форме, несмотря на предложение суда.

Элене Хоштария была задержана 15 сентября 2025 года, за день до этого она написала маркером «Русская мечта» на предвыборном баннере кандидата в мэры Тбилиси Кахи Каладзе на проспекте Меликишвили. Она объяснила, что сделала это в знак солидарности с активисткой Меги Диасамидзе, которая 8 сентября нанесла такую надпись на баннер. Диасамидзе была задержана по обвинению в повреждении баннера Кахи Каладзе. Прокуратура оценила ущерб в 380 лари. 12 сентября в качестве меры пресечения ей был назначен залог в размере 2000 лари.

Обвинение Элене Хоштария

Элене Хоштария было предъявлено обвинение по части 1 статьи 187 Уголовного кодекса Грузии, подразумевающей повреждение чужого имущества, повлёкшее значительный ущерб. Данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от одного до пяти лет.

В качестве меры пресечения по этому делу Хоштария был назначен залог в размере 5000 лари, от уплаты которого она отказалась, после чего была задержана.

Резолюция Европарламента

12 марта 2026 года Европарламент 438 голосами против 37 принял согласованный пятью политическими группами проект резолюции, в котором призывает власти Грузии освободить из-под стражи оппозиционного политика Элене Хоштария.

Другие обвинения

Политик, которая находится в пенитенциарном учреждении в Рустави, также проходит по так называемому делу о «саботаже».

Против Элене Хоштария возбуждено дело по следующим статьям: